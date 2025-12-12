المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
انقسام في ريال مدريد حول مصير تشابي ألونسو مع الفريق

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:41 م 12/12/2025
تشابي ألونسو

ألونسو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود انقسام داخل إدارة النادي بشأن مستقبل المدرب تشابي ألونسو، في ظل تراجع النتائج وتزايد الانتقادات خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة elpais الإسبانية، فهناك تيارًا داخل الإدارة يطالب بإجراء تغيير فوري على مستوى الجهاز الفني، معتبرًا أن الفريق لم يُظهر التطور المنتظر رغم مرور فترة كافية على تولي ألونسو المهمة.

في المقابل، يرى تيار آخر أن المشروع الفني يحتاج إلى مزيد من الوقت والصبر من أجل الاستقرار، خاصة أن الفريق يمر بمرحلة تحول ثقافي في أسلوب اللعب وطريقة البناء من الخلف، وهو ما يتطلب وقتًا للتأقلم.

وأضافت التقارير أن أحد أبرز الانتقادات الموجهة لألونسو يتعلق بالتحضير البدني للفريق، إذ جاء الإعداد بعد المشاركة في كأس العالم للأندية مضغوطًا نتيجة كثرة المباريات، ما تسبب في إرهاق اللاعبين وارتفاع معدل الإصابات على مدار الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألونسو نفسه اعترف بتأثر المشروع الفني نتيجة استمرار تغيير التشكيل وضغط المباريات، مؤكدًا أن ذلك يصعب عملية بناء استمرارية تكتيكية وبدنية داخل الفريق.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة المقبلة التي سيخوضها ريال مدريد أمام نظيره ألافيس، يوم الأحد الموافق 14 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ريال مدريد القادمة
