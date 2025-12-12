انقسام في ريال مدريد حول مصير تشابي ألونسو مع الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود انقسام داخل إدارة النادي بشأن مستقبل المدرب تشابي ألونسو، في ظل تراجع النتائج وتزايد الانتقادات خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة elpais الإسبانية، فهناك تيارًا داخل الإدارة يطالب بإجراء تغيير فوري على مستوى الجهاز الفني، معتبرًا أن الفريق لم يُظهر التطور المنتظر رغم مرور فترة كافية على تولي ألونسو المهمة.

في المقابل، يرى تيار آخر أن المشروع الفني يحتاج إلى مزيد من الوقت والصبر من أجل الاستقرار، خاصة أن الفريق يمر بمرحلة تحول ثقافي في أسلوب اللعب وطريقة البناء من الخلف، وهو ما يتطلب وقتًا للتأقلم.

وأضافت التقارير أن أحد أبرز الانتقادات الموجهة لألونسو يتعلق بالتحضير البدني للفريق، إذ جاء الإعداد بعد المشاركة في كأس العالم للأندية مضغوطًا نتيجة كثرة المباريات، ما تسبب في إرهاق اللاعبين وارتفاع معدل الإصابات على مدار الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألونسو نفسه اعترف بتأثر المشروع الفني نتيجة استمرار تغيير التشكيل وضغط المباريات، مؤكدًا أن ذلك يصعب عملية بناء استمرارية تكتيكية وبدنية داخل الفريق.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة المقبلة التي سيخوضها ريال مدريد أمام نظيره ألافيس، يوم الأحد الموافق 14 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.