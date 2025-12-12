المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني.. جيرونا يقلب تأخره إلى فوزٍ مثير على ريال سوسيداد

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:57 م 12/12/2025
جيرونا

جيرونا

نجح فريق جيرونا في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإسباني.

احتضن ملعب "ريال آرينا" مجريات لقاء ريال سوسيداد ضد جيرونا، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر منافسات بطولة الدوري الألماني.

جيرونا يتغلب على ريال سوسيداد

ضم تشكيل ريال سوسيداد: "ريميرو، أرامبورو، زوبيلديا، جون مارتين، سيرجيو جوميز، برايس مينديز، جوروتكستاجي، سولير، بارينتشيا، تاكيفوسا كوبو، جونزالو جيديس".

بينما ضم تشكيل جيرونا: "جاتزينجا، أرناو مارتينيز، دالي بليند، أليكس مورينو، تسيجانكوف، فيتسيل، أوناحي، إيفان مارتين، بريان خيل، فلاديسلاف فانات".

تقدم فريق ريال سوسيداد على جيرونا، بهدف أحرزه اللاعب البرتغالي جونزالو جيديس، خلال الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني، استطاع فيكتور تسيهانكوف أن يعدل النتيجة لصالح ريال سوسيداد، بالهدف الأول في الدقيقة 76.

وبعد محاولات متواصلة، نجح الفريق الكتالوني في قلب تأخره إلى تقدم وفوز على حساب ريال سوسيداد، بواسطة تسيهانكوف، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 84.

ورفع جيرونا رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب "لا ليجا"، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 16 نقطة، في المركز الرابع عشر.

الدوري الإسباني ريال سوسيداد جيرونا

