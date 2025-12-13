المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل مباراة برشلونة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني

طارق متولي

كتب - طارق متولي

12:06 ص 13/12/2025 تعديل في 12:20 ص
برشلونة

فريق برشلونة

يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره أوساسونا في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك في ظل استعداد أتلتيكو مدريد لخوض مباراة أخرى قوية أمام فالنسيا في البطولة ذاتها.

وكان قد فاز جيرونا بنتيجة 2-1 في مباراته أمام ريال سوسيداد، حيث سجل الهدف الأول جونكال جويديس في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، عن طريق تمريرة من قبل إيجور.

وفي الشوط الثاني، تعادل جيرونا عن طريق فيكتور تسيجانكوف عن طريق تمريرة من قبل عز الدين أوناحي، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني لصالح جيرونا في الدقيقة 84 ليحسم الفريق 3 نقاط مهمة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وابتعد جيرونا قليلاً عن مراكز مؤخرة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز السابع عشر في الجدول برصيد 15 نقطة، بينما جاء ريال سوسيداد في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

وسيخوض جيرونا مباراته المقبلة أمام أتلتيكو مدريد، في لقاء صعب في الجولة السابعة عشر في البطولة، بينما سيضرب ريال سوسيداد موعدًا أمام إلدينسي في كأس ملك إسبانيا.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، فيما جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

وابتعد فياريال صاحب المركز الثالث في الجدول برصيد 35 نقطة عن أتلتيكو صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

مباراة برشلونة القادمة
جيرونا ترتيب الدوري الإسباني جدول الدوري الإسباني مباراة جيرونا وريال سوسيداد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg