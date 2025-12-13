يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره أوساسونا في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك في ظل استعداد أتلتيكو مدريد لخوض مباراة أخرى قوية أمام فالنسيا في البطولة ذاتها.

وكان قد فاز جيرونا بنتيجة 2-1 في مباراته أمام ريال سوسيداد، حيث سجل الهدف الأول جونكال جويديس في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، عن طريق تمريرة من قبل إيجور.

وفي الشوط الثاني، تعادل جيرونا عن طريق فيكتور تسيجانكوف عن طريق تمريرة من قبل عز الدين أوناحي، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني لصالح جيرونا في الدقيقة 84 ليحسم الفريق 3 نقاط مهمة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وابتعد جيرونا قليلاً عن مراكز مؤخرة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز السابع عشر في الجدول برصيد 15 نقطة، بينما جاء ريال سوسيداد في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

وسيخوض جيرونا مباراته المقبلة أمام أتلتيكو مدريد، في لقاء صعب في الجولة السابعة عشر في البطولة، بينما سيضرب ريال سوسيداد موعدًا أمام إلدينسي في كأس ملك إسبانيا.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، فيما جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

وابتعد فياريال صاحب المركز الثالث في الجدول برصيد 35 نقطة عن أتلتيكو صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني