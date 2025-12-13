تشهد الجولة 16 من الدوري الإسباني حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة على صدارة جدول الترتيب.

ويحتل برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام غريمه ريال مدريد الذي تراجع للوصافة بعدما استمر مسلسل تعثراته مؤخرا.

ماذا ينتظر ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 16 من الدوري الإسباني؟

يتطلع برشلونة لتعزيز صدارته للدوري الإسباني حين يستضيف أوساسونا (السبت) في الجولة 16 من المسابقة.

ويملك فريق برشلونة سجلا قويا على ملعبه في الدوري هذا الموسم، حيث حقق الفريق الفوز في المباريات الـ8 التي خاضها على أرضه بالدوري حتى الآن.

كما أن تاريخ المواجهات بين الفريقين يمنح أفضلية كبيرة لبرشلونة، حيث حقق برشلونة الفوز في 8 مباريات من آخر 10 مباريات، فيما فاز أوساسونا في مباراة وتعادلا في واحدة.

ويدخل أوساسونا المباراة منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على ليفانتي بهدفين نظيفين، ويسعى لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري والثالث له في كافة المسابقات.

وفي اليوم التالي، يسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره والعودة لطريق الانتصارات عندما يواجه مضيفه ديبورتيفو ألافيس.

وفشل الريال في تحقيق الفوز في آخر مباراتين له بكافة المسابقات حيث خسر أمام سيلتا فيجو في الدوري بهدفين نظيفين ثم سقط أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

ويأمل تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، في أن يعود الفريق لطريق الانتصارات في هذه المباراة من أجل العودة للمنافسة على لقب الدوري، خاصة وأن أي خسارة لنقاط أخرى من شأنه أن يعقد من مهمة في

الفريق في المنافسة على اللقب، كما تجعله مهددا بالإقالة.

ويعد سجل ريال مدريد خارج ملعبه عامل تفاؤل قبل هذه المواجهة الصعبة، إذ حصد 5 انتصارات و3 تعادلات وتعرض لهزيمة وحيدة فقط هذا الموسم.

بينما يدخل ديبورتيفو ألافيس هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المهم 1-0 على ريال سوسيداد في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني.