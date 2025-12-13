أعلن الألماني هانسي فليك، قائمة فريق برشلونة التي تستعد لمواجهة نظيره فريق أوساسونا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

مباراة برشلونة ضد أوساسونا، تنطلق الساعة 7:30 مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو، لحساب منافسات الجولة الـ17 من المسابقة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد أوساسونا بالمرتبة الـ15 برصيد 15 نقطة.

قائمة برشلونة

قائمة برشلونة لمباراة التي أعلنها هانسي فليك، تشهد غياب الحارس تشيزني، حيث يعوضه كوشين.

بينما يقود هجوم برشلونة في مباراة أوساسونا، القوة الضاربة بقيادة الثلاثي لامين يامال ورافينيا وليفاندوفسكي، حيث تأتي قائمة الفريق الكتالوني، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتجين، جوان جارسيا، كوشين.

خط الدفاع: بالدي، كوبارسي، كريستنسن، جيرارد مارتن، كوندي، إريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، كاسادو، فرينكي دي يونج، بيرنال، درو، تومي.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد، روني.

وكان برشلونة قد فاز في مباراته الأخيرة ضد ريال بيتيس خارج ملعبه (5-3) الأسبوع الماضي، خلال منافسات الليجا.