أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة حارس مرمى الفريق فويتشيك تشيزني، وهو ما سيبعد الأخير عن المشاركة في مباراة البلوجرانا أمام أوساسونا بالدوري الإسباني.

ويواجه فريق برشلونة نظيره أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مباريات الدوري الإسباني، ويستضيف اللقاء ملعب كامب نو معقل النادي الكاتالوني.

إصابة تشيزني

كشف نادي برشلونة عن إصابة حارس مرمى الفريق فويتشيك تشيزني، بالتهابات في المعدة، والتي أدت إلى غيابه عن قائمة مباراة أوساسونا بالدوري الإسباني.

ونشر نادي برشلونة، بيانًا عبر حسابه الرسمي، قائلًا: "حارس مرمى الفريق الأول، فويتشيك تشيزني، غائب في اللحظة الأخيرة عن مباراة اليوم ضد أوساسونا بسبب التهاب المعدة والأمعاء (جاستروانتيريتيس)".

وشهدت قائمة برشلونة لمباراة أوساسونا، تواجد الثلاثي مارك أندريه تير شتيجن، خوان جارسين، وكوشين، في مركز حراسة المرمى، إذ سيبدأ أحدهم اللقاء أساسيًا بدلًا من تشيزني المستبعد للإصابة.

وشارك تشيزني مع برشلونة خلال 9 مباريات في الموسم الجاري، وذلك بواقع 810 دقيقة واستقبلت شباكه 17 هدفًا.