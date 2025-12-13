المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة هويسن وغياب إندريك.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:48 م 13/12/2025
احتفال كيليان مبابي نجم ريال مدريد

فريق ريال مدريد

كشف الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، بقيادة تشابي ألونسو، عن قائمة الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي ستجري ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مباريات الدوري الإسباني، ويقام اللقاء مساء الأحد، على أرضية ملعب مينديزوروتزا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس

استقر تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، على قائمة فريقه لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني، والتي شهدت عدة تغييرات عن المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي.

وعاد دين هويسن من جديد لتدعيم صفوف ريال مدريد، بينما غاب إندريك عن قائمة الفريق لمواجهة ألافيس.

في حراسة المرمى: تيبوا كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستري.

في خط الدفاع: راؤول أسينسو - أنطونيو روديجر - دين هويسن - خوان مارتينيز - فيكتور فالديبيناس.

في خط الوسط: جود بيلينجهام - فالفيردي - تشاوميني - أردا جولر - داني سيبايوس - سيسترو - تياجو.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - إبراهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

ترتيب الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 36 نقطة إذ نجح الفريق في تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 3 مناسبات وسقط في فخ الهزيمة خلال مواجهتين.

ويستقر فريق ألافيس في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة حيث حقق الفريق الفوز خلال 5 مباريات وتعادل في 3 وتلقى 7 هزائم.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

