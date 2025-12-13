يواصل نادي برشلونة الإسباني تحركاته في سوق المواهب الشابة، حيث أبدى إعجابه بالجناح البولندي الصاعد أوسكار بيتوشيفسكي، لاعب ياغيلونيا بياليستوك، البالغ من العمر 17 عامًا.

خطة برشلونة للمستقبل

ووفقًا للتقارير، وضع النادي الكتالوني اللاعب الشاب تحت المراقبة بعد تألقه اللافت هذا الموسم، إذ نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين خلال 28 مباراة في مختلف المسابقات، إلى جانب حضوره المميز مع منتخب بولندا تحت 21 عامًا، حيث أحرز 4 أهداف في 6 مباريات.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، نقلًا عن صحيفة "سبورتوفي فاكتي" البولندية، أوفد برشلونة أحد كشافيه لمتابعة بيتوشيفسكي عن قرب، وجاءت التقارير الفنية إيجابية بشأن إمكاناته الفنية ومستواه.

من جانبه، أكد وكيل أعمال اللاعب أن موكله سيستمر مع ناديه الحالي حتى نهاية الموسم الجاري، مشددًا على عدم وجود نية للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، قائلًا: "سيبقى أوسكار بيتوشيفسكي بالتأكيد في ياغيلونيا بياليستوك حتى نهاية الموسم، ولا توجد أي خطط للتغيير في الوقت الحالي".

منافسة إنجليزية شرسة

ولا يقتصر الاهتمام بالموهبة البولندية على برشلونة فقط، إذ يراقب كل من تشيلسي ومانشستر سيتي تطور اللاعب عن كثب، في ظل تزايد المنافسة على ضمه مستقبلًا.

ويمتد عقد بيتوشيفسكي مع ياجيلونيا بياليستوك حتى عام 2027، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بنحو 12 مليون يورو، وهو ما قد يجعله أغلى صفقة بيع في تاريخ الدوري البولندي حال إتمام انتقاله.

ومن المنتظر أن يواصل برشلونة متابعة اللاعب حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التقدم بعرض رسمي، في وقت تشير فيه التقارير أيضًا إلى اقتراب النادي الكتالوني من التعاقد مع الموهبة الشابة حمزة عبد الكريم.