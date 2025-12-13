المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 0
17:00
برايتون

برايتون

كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد حمزة عبد الكريم.. برشلونة يوسع دائرة البحث عن المواهب الشابة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:53 م 13/12/2025 تعديل في 05:17 م
بيتوشيفسكي

أوسكار بيتوشيفسكي

يواصل نادي برشلونة الإسباني تحركاته في سوق المواهب الشابة، حيث أبدى إعجابه بالجناح البولندي الصاعد أوسكار بيتوشيفسكي، لاعب ياغيلونيا بياليستوك، البالغ من العمر 17 عامًا.

خطة برشلونة للمستقبل

ووفقًا للتقارير، وضع النادي الكتالوني اللاعب الشاب تحت المراقبة بعد تألقه اللافت هذا الموسم، إذ نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين خلال 28 مباراة في مختلف المسابقات، إلى جانب حضوره المميز مع منتخب بولندا تحت 21 عامًا، حيث أحرز 4 أهداف في 6 مباريات.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، نقلًا عن صحيفة "سبورتوفي فاكتي" البولندية، أوفد برشلونة أحد كشافيه لمتابعة بيتوشيفسكي عن قرب، وجاءت التقارير الفنية إيجابية بشأن إمكاناته الفنية ومستواه.

من جانبه، أكد وكيل أعمال اللاعب أن موكله سيستمر مع ناديه الحالي حتى نهاية الموسم الجاري، مشددًا على عدم وجود نية للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، قائلًا: "سيبقى أوسكار بيتوشيفسكي بالتأكيد في ياغيلونيا بياليستوك حتى نهاية الموسم، ولا توجد أي خطط للتغيير في الوقت الحالي".

منافسة إنجليزية شرسة

ولا يقتصر الاهتمام بالموهبة البولندية على برشلونة فقط، إذ يراقب كل من تشيلسي ومانشستر سيتي تطور اللاعب عن كثب، في ظل تزايد المنافسة على ضمه مستقبلًا.

ويمتد عقد بيتوشيفسكي مع ياجيلونيا بياليستوك حتى عام 2027، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بنحو 12 مليون يورو، وهو ما قد يجعله أغلى صفقة بيع في تاريخ الدوري البولندي حال إتمام انتقاله.

ومن المنتظر أن يواصل برشلونة متابعة اللاعب حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التقدم بعرض رسمي، في وقت تشير فيه التقارير أيضًا إلى اقتراب النادي الكتالوني من التعاقد مع الموهبة الشابة حمزة عبد الكريم.

أوسكار بيتوشيفسكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

1 0
برايتون

برايتون

36

هجمة مرتدة لصالح برايتون انتهت بعرضية خرجت إلى خارج الملعب دون خطورة على مرمى اليسون

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg