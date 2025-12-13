قاد الفرنسي أنطوان جريزمان، فريقه أتلتيكو مدريد للانتصار على حساب نظيره فريق فالنسيا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، والقفز للمربع الذهبي.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا، انتهت بنتيجة (2-1)، ليتمكن الأتليتي من خطف الفوز على ملعبه واندا ميتروبوليتانو، لحساب الجولة الـ16 من الليجا.

انتصار أتلتيكو مدريد

كوكي افتتح الأهداف مبكرًا في مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا، في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وظل نتيجة المباراة متعادلة حتى عدل فالنسيا النتيجة عن طريق لوكاس بلتران في الشوط الثاني، بحلول الدقيقة 63.

لكن أنطوان جريزمان رفض هذه النتيجة، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا، لتنتهي المواجهة بانتصار الأتلتي.

أتلتيكو مدريد بعد الانتصار آمن موقعه في المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة، حيث يحتل المرتبة الـ16.