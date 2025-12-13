المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 0
17:00
برايتون

برايتون

كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رائعة جريزمان تمنح أتلتيكو الفوز على فالنسيا في الليجا (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:15 م 13/12/2025
جريزمان

هدف جريزمان في شباك فالنسيا

قاد الفرنسي أنطوان جريزمان، فريقه أتلتيكو مدريد للانتصار على حساب نظيره فريق فالنسيا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، والقفز للمربع الذهبي.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا، انتهت بنتيجة (2-1)، ليتمكن الأتليتي من خطف الفوز على ملعبه واندا ميتروبوليتانو، لحساب الجولة الـ16 من الليجا.

انتصار أتلتيكو مدريد

كوكي افتتح الأهداف مبكرًا في مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا، في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وظل نتيجة المباراة متعادلة حتى عدل فالنسيا النتيجة عن طريق لوكاس بلتران في الشوط الثاني، بحلول الدقيقة 63.

لكن أنطوان جريزمان رفض هذه النتيجة، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا، لتنتهي المواجهة بانتصار الأتلتي.

أتلتيكو مدريد بعد الانتصار آمن موقعه في المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة، حيث يحتل المرتبة الـ16.

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
فالنسيا الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

1 0
برايتون

برايتون

36

هجمة مرتدة لصالح برايتون انتهت بعرضية خرجت إلى خارج الملعب دون خطورة على مرمى اليسون

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg