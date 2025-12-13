المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيميوني: جريزمان أسطورة.. والنجوم لا يفتعلون الأزمات عندما يجلسون على مقاعد البدلاء

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:16 م 13/12/2025
جريزمان

أنطوان جريزمان - لاعب أتلتيكو مدريد

أشاد المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، بسلوك النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في كل مرة يجلس خلالها صاحب الـ34 عامًا على مقاعد البدلاء.

ويحمل جريزمان لقب الهداف التاريخي لنادي أتلتيكو مدريد، بعدما سجل ما يزيد عن 200 هدف في جميع المسابقات الرسمية.

سيميوني يتحدث عن وضع جريزمان في أتلتيكو مدريد

شارك جريزمان مجددًا من مقاعد بدلاء أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، أمام فالنسيا.

وسجل جريزمان الذي شارك عند حدود الدقيقة 60 هدف فوز أتلتيكو مدريد (2-1) على فالنسيا في مباراة أقيمت ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "أنا ممتن جدًا لجريزمان.. إنه لاعب أسطورة، وجزء من تاريخ نادي أتلتيكو مدريد".

وواصل تصريحاته: "تحدثت مع جريزمان لوقت طويل.. ليس سهلًا على لاعب تاريخي في النادي أن يجلس على مقاعد البدلاء، لكنه يستمتع ويجعل الفريق يستمتع، والمرحلة التي يمر بها حاليًا مفيدة للفريق".

وأضاف: "النجوم الحقيقيون لا يفتعلون الأزمات.. يفهمون مكانتهم، ويعرفون أن السنوات مرت وأن لديهم دور جديد داخل الفريق".

يشار إلى أن جريزمان سجل 5 أهداف في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم من مقاعد البدلاء، أكثر من أي بديل آخر في الدوريات الخمسة الكبرى.

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان

التعليقات

