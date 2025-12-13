المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل برشلونة.. تغييران من فليك.. وراشفورد يجاور لامين يامال أمام أوساسونا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:28 م 13/12/2025
فريق برشلونة

برشلونة

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا، في الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة نظيره أوساسونا، في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جولز كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - إيريك جارسيا

خط الوسط الهجومي: راشفورد - رافينيا - لامين يامال

المهاجم: فيران توريس.

وأجرى فليك، تغييران على تشكيل برشلونة أمام أوساسونا، في مباراة اليوم، حيث دفع بـ راشفورد أساسيًا بدلًا من فيرمين لوبيز، فيما يلعب فيران توريس في مركز المهاجم بدلًا من روبرت ليفاندوفسكي.

وحقق برشلونة سلسلة انتصارات لمدة 6 مباريات متتالية في الدوري الإسباني، منذ آخر هزيمة تلقاها أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد أوساسونا في المركز الخامس عشر بـ 15 نقطة.

