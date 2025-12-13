المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

0 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

0 2
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الإسباني.. ريال مايوركا يهزم إلتشي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:09 م 13/12/2025
ريال مايوركا

ريال مايوركا

فاز ريال مايوركا بنتيجة 3-1 أمام إلتشي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإسباني مساء اليوم.

وأقيمت مباراة ريال مايوركا وإلتشي، على ملعب إيبيروستار، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الليجا.

وافتتح مانو مورلانيس التسجيل لـ ريال مايوركا في الدقيقة 5.

وتعادل إلتشي في الدقيقة 21، عن طريق بابلو ماتيو بهدف في مرماه.

وتقدم عمر ماسكاريل لـ ريال مايوركا في الدقيقة 82، وعزز فيدات موريكي النتيجة بالهدف لثالث في الدقيقة 89.

وعاد ريال مايوركا لطريق الانتصارات من جديد، بعد النتائج السلبية التي استمرت 3 مباريات متتالية.

وفي آخر 3 مباريات، تعادل مايوركا في مباراتين وخسر في لقاء آخر.

على الجانب الآخر، لم يستغل إلتشي فوزه العريض في المباراة الماضية أمام جيرونا بنتيجة 3-0.

وتلقى إلتشي الهزيمة الخامسة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما 16 مباراة حتى الآن.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مايوركا إلى النقطة 17 في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 19 في المركز التاسع.

ريال مايوركا الدوري الإسباني إلتشي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
فلامنجو

فلامنجو

2 0
بيراميدز

بيراميدز

81

تسديدة قوية من مهند لاشين لاعب بيراميدز تخرج بعيدة عن مرمى فلامنجو إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg