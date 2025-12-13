الدوري الإسباني.. ريال مايوركا يهزم إلتشي

فاز ريال مايوركا بنتيجة 3-1 أمام إلتشي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإسباني مساء اليوم.

وأقيمت مباراة ريال مايوركا وإلتشي، على ملعب إيبيروستار، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الليجا.

وافتتح مانو مورلانيس التسجيل لـ ريال مايوركا في الدقيقة 5.

وتعادل إلتشي في الدقيقة 21، عن طريق بابلو ماتيو بهدف في مرماه.

وتقدم عمر ماسكاريل لـ ريال مايوركا في الدقيقة 82، وعزز فيدات موريكي النتيجة بالهدف لثالث في الدقيقة 89.

وعاد ريال مايوركا لطريق الانتصارات من جديد، بعد النتائج السلبية التي استمرت 3 مباريات متتالية.

وفي آخر 3 مباريات، تعادل مايوركا في مباراتين وخسر في لقاء آخر.

على الجانب الآخر، لم يستغل إلتشي فوزه العريض في المباراة الماضية أمام جيرونا بنتيجة 3-0.

وتلقى إلتشي الهزيمة الخامسة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما 16 مباراة حتى الآن.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مايوركا إلى النقطة 17 في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 19 في المركز التاسع.