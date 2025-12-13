فاز برشلونة بنتيجة 2-0 أمام أوساسونا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإسباني.

برشلونة استضاف أوساسونا، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري الإسباني.

هدفا برشلونة جاءا في الدقيقة 70 و86 عن طريق رافينيا.

وحقق برشلونة الانتصار السادس على التوالي في الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 37 في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد أوساونا عند النقطة 15 في المركز الـ16.

تفاصيل المباراة

هدد فيران توريس مهاجم برشلونة، مرمى أوساسونا لأول مرة في الدقيقة 14 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

وصوب إيريك جارسيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أوساسونا في الدقيقة 22.

وشهدت الدقيقة 24، تسجيل فيران توريس هدفًا لبرشلونة، بعد كرة عرضية من ماركوس راشفورد، ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 40، أرسل لامين يامال كرة عرضية رائعة قابلها فيران توريس الخالي من الرقابة بضربة مقصية مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 45، توغل لامين يامال إلى منطقة الجزاء وصوب كرة قوية ارتطمت في مدافعي أوساسونا، ثم صوب كرة فيران توريس تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 48، صوب ماركوس راشفورد كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس أوساسونا ببراعة.

وفي الدقيقة 70، صوب رافينيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك أوساسونا.

وصوب لامين يامال كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصجى لها حارس أوساسونا ببراعة في الدقيقة 81.

ونجح رافينيا في استغلال خطأ مدافع أوساسونا في تشتيت الكرة، ويسجل هدف جديد في الدقيقة 86.