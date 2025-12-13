علق هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، على الفوز الذي حققه الفريق أمام أوساسونا في إطار مواجهات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وأكد فليك أن الأهم بالنسبة لفريق برشلونة هو تحقيق الثلاث نقاط من مباراة أوساسونا، موضحًا أن الفريق الكتالوني كان متماسكًا من الناحية الدفاعية، في الوقت الذي لم تتح فيه فرص كثيرة لهم خلال المباراة، لكنهم نجحوا في تسجيل هدفين.

تصريحات فليك بعد الفوز على أوساسونا

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سنحت لنا فرصة تسجيل الهدف الأول واستغللنا الأمر جيدًا، بيدري لاعب مذهل، الأفضل على الإطلاق بالنسبة لي، إنه من الطراز الرفيع، إنه لاعب كرة قدم ممتاز".

وعن أداء رافينيا، أضاف: "إنه لاعب مهم للغاية للفريق، من المهم أنه سجل هدفين، ليخطو خطوة أخرى للأمام، إنه لاعب محوري في الفريق، اليوم واجهنا صعوبة في إيجاد مساحات، ولكن عندما سنحت لنا الفرصة، استغللناها بفضل بيدري ورافينيا بكل تأكيد".

وعن قراره حول حارس مرمى الفريق في بطولة كأس الملك، قال: "لم نقرر بعد من سيعلب في مركز حراسة المرمى في المباراة، ربما غدًا أو يوم الاثنين المقبل سأقرر، اللاعبون يحتاجون للراحة، لذلك لم نقرر الآن".

وتحدث عن أهمية اللعب في ملعب كامب نو، قائلاً: "إنه لأمر رائع، لقد فزنا في جميع المباريات، وهذا أمر مهم، جميعنا سعداء للغاية بالعودة إلى هذا الملعب الرائع، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، والجماهير سعيدة أيضًا للغاية".

وأتم تصريحاته بسؤال عن موقف ريال مدريد في الجدول، حيث قال: "لا أريد الحديث عن منافسينا، هذا ليس من شأني، إذا كان فوزنا سيشكل ضغطاً عليهم، فهذه مشكلتهم، علينا الحفاظ على هذا المستوى، المهم أننا نلعب بشكل جيد، وعاد جميع لاعبينا، ومعظمهم في كامل لياقتهم، أما الباقي فلا يعنيني".