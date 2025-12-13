المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رافينيا: تسجيل الهدف الأول أمام أوساسونا كان صعبًا.. وهذا سر احتفالي مع يامال

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:34 م 13/12/2025
رافينيا

رافينيا

علق رافينيا، لاعب فريق برشلونة على تألقه في المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق الكتالوني أمام أوساسونا في الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل رافينيا هدفين في مباراة أوساسونا، ليقود فريقه نحو النقطة رقم 43 والاستمرار على رأس جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وقال رافينيا بعد المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "هذه الانتصارات مهمة للغاية وتمنح الفريق الثقة لمواصلة حصد النقاط".

وأضاف: "دافع أوساسونا بشكل ممتاز، وكان علينا أن نقدم مباراة قوية، كان الصبر مفتاح تسجيل الهدف الأول، كان من الممكن أن يأتي في الدقيقة 80 أو 90، يجب أن تكون مستعدًا، كنا نعلم أن تسجيل الهدف الأول سيكون صعبًا".

وفيما يتعلق باحتفاله مع لامين يامال، علق قائلاً: "لقد كنا نقوم بهذا الاحتفال منذ فترة، ونحيي بعضنا البعض بهذه الطريقة في كثير من الأحيان، لكن ليس هناك أي سبب خاص لهذا الاحتفال".

وأتم اللاعب تصريحاته: "أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام في برشلونة، علينا أن نركز على أنفسنا، وفي النهاية هذا هو الأهم، إذا قمنا بعملنا على أكمل وجه، فلن نضطر للقلق بشأن أي شيء آخر في رأيي".

وخاض رافينيا في الموسم الحالي رفقة برشلونة 12 مباراة في كافة المسابقات، سجل فيهم 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني رافينيا فريق برشلونة فوز برشلونة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

80

محاولة لأرسنال بعد تسديدة قوية من أوديجارد خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg