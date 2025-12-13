علق رافينيا، لاعب فريق برشلونة على تألقه في المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق الكتالوني أمام أوساسونا في الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل رافينيا هدفين في مباراة أوساسونا، ليقود فريقه نحو النقطة رقم 43 والاستمرار على رأس جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وقال رافينيا بعد المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "هذه الانتصارات مهمة للغاية وتمنح الفريق الثقة لمواصلة حصد النقاط".

وأضاف: "دافع أوساسونا بشكل ممتاز، وكان علينا أن نقدم مباراة قوية، كان الصبر مفتاح تسجيل الهدف الأول، كان من الممكن أن يأتي في الدقيقة 80 أو 90، يجب أن تكون مستعدًا، كنا نعلم أن تسجيل الهدف الأول سيكون صعبًا".

وفيما يتعلق باحتفاله مع لامين يامال، علق قائلاً: "لقد كنا نقوم بهذا الاحتفال منذ فترة، ونحيي بعضنا البعض بهذه الطريقة في كثير من الأحيان، لكن ليس هناك أي سبب خاص لهذا الاحتفال".

وأتم اللاعب تصريحاته: "أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام في برشلونة، علينا أن نركز على أنفسنا، وفي النهاية هذا هو الأهم، إذا قمنا بعملنا على أكمل وجه، فلن نضطر للقلق بشأن أي شيء آخر في رأيي".

وخاض رافينيا في الموسم الحالي رفقة برشلونة 12 مباراة في كافة المسابقات، سجل فيهم 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.