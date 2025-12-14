كشفت صحيفة أس إسبانية عن حالة من الارتياح داخل إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، تجاه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

أسباب تراجع مستوى فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أن التراجع لا يرتبط بعوامل فنية تخص اللاعب وحده، بل يأتي في إطار الهبوط البدني العام للفريق، وهو ما انعكس على الأداء الجماعي وفقدان ريال مدريد لأفضليته في الصراع مع برشلونة على مستوى الترتيب.

وشدد التقرير على أنه لا يوجد أي توتر أو خلاف بين النادي وفينيسيوس، وأن العلاقة بين الطرفين مستقرة وتسودها الثقة المتبادلة.

وأكدت الصحيفة أن الثقة داخل فالديبيباس في فينيسيوس كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن تجديد عقده، الذي ينتهي بعد عام ونصف، بات أمرًا شبه محسوم.

وأشارت إلى أن التفاهم بين فينيسيوس وتشابي ألونسو تحسّن بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وأصبح اللاعب عنصرًا لا غنى عنه في الفريق، مع قناعة راسخة داخل النادي بأن مستواه سيعود بقوة بمجرد استعادة جاهزيته البدنية الكاملة.