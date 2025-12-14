المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
13:30
ساسولو

ساسولو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: حالة من الارتياح في ريال مدريد بشأن مستوى فينيسيوس جونيور

طارق متولي

كتب - طارق متولي

12:26 ص 14/12/2025
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور

كشفت صحيفة أس إسبانية عن حالة من الارتياح داخل إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، تجاه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

أسباب تراجع مستوى فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أن التراجع لا يرتبط بعوامل فنية تخص اللاعب وحده، بل يأتي في إطار الهبوط البدني العام للفريق، وهو ما انعكس على الأداء الجماعي وفقدان ريال مدريد لأفضليته في الصراع مع برشلونة على مستوى الترتيب.

وشدد التقرير على أنه لا يوجد أي توتر أو خلاف بين النادي وفينيسيوس، وأن العلاقة بين الطرفين مستقرة وتسودها الثقة المتبادلة.

وأكدت الصحيفة أن الثقة داخل فالديبيباس في فينيسيوس كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن تجديد عقده، الذي ينتهي بعد عام ونصف، بات أمرًا شبه محسوم.

وأشارت إلى أن التفاهم بين فينيسيوس وتشابي ألونسو تحسّن بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وأصبح اللاعب عنصرًا لا غنى عنه في الفريق، مع قناعة راسخة داخل النادي بأن مستواه سيعود بقوة بمجرد استعادة جاهزيته البدنية الكاملة.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور فينيسيوس فريق ريال مدريد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg