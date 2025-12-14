أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني، إقالة سيرجيو فرانسيسكو المدير الفني للفريق، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وكان سيرجيو فرانسيسكو تولى تدريب ريال سوسيداد في يوليو الماضي.

وقرر نادي ريال سوسيداد اعتباراً من اليوم، إقالة سيرجيو فرانسيسكو الذي لن يتولى قيادة الفريق بعد الآن، كما سيغادر المدرب المساعد إيوسو ريفاس منصبه.

وتعرض ريال سوسيداد للهزيمة في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، أمام فياريال، ألافيس وجيرونا.

وأشار ريال سوسيداد، إلى أن ايون انسوتيجي سيتولى مسؤولية تدريب الفريق بدلاً من فرانسيسكو، كمدرب مؤقت في المباراتين المتبقيتين قبل عطلة الكريسماس.

جدير بالذكر أن سيرجيو فرانسيسكو قاد الفريق في إجمالي 18 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، تعادل في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في 8 مباريات.