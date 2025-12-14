المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
13:30
ساسولو

ساسولو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد 3 هزائم متتالية في الليجا.. ريال سوسيداد يعلن إقالة سيرجيو فرانسيسكو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:02 م 14/12/2025
سيرجيو فرانسيسكو

سيرجيو فرانسيسكو

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني، إقالة سيرجيو فرانسيسكو المدير الفني للفريق، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وكان سيرجيو فرانسيسكو تولى تدريب ريال سوسيداد في يوليو الماضي.

وقرر نادي ريال سوسيداد اعتباراً من اليوم، إقالة سيرجيو فرانسيسكو الذي لن يتولى قيادة الفريق بعد الآن، كما سيغادر المدرب المساعد إيوسو ريفاس منصبه.

وتعرض ريال سوسيداد للهزيمة في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، أمام فياريال، ألافيس وجيرونا.

وأشار ريال سوسيداد، إلى أن ايون انسوتيجي سيتولى مسؤولية تدريب الفريق بدلاً من فرانسيسكو، كمدرب مؤقت في المباراتين المتبقيتين قبل عطلة الكريسماس.

جدير بالذكر أن سيرجيو فرانسيسكو قاد الفريق في إجمالي 18 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، تعادل في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في 8 مباريات.

مباراة ريال سوسيداد القادمة
الدوري الإسباني ريال سوسيداد سيرجيو فرانسيسكو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg