أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة ليفانتي وفياريال في الدوري الإسباني، لسوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر إقامة مباراة ليفانتي وفياريال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

بيان الاتحاد الإسباني

وقال بيان رسمي من الاتحاد الإسباني: "نظراً لتوصيات السلامة المتعلقة بالأمطار الغزيرة المتوقعة في منطقة فالنسيا، وبعد صدور تحذيرات الإنذار الأحمر من وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، قرر قاضي المسابقات الاحترافية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى بين ليفانتي وفياريال".

وأتم بيان الاتحاد الإسباني: "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة، التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم 14 ديسمبر، على ملعب مدينة فالنسيا، في أقرب وقت ممكن".

جدير بالذكر أن ليفانتي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الليجا برصيد 9 نقاط، بينما يقع فياريال في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.