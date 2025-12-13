بعد ثنائية أوساسونا.. أرقام قياسية لرافينيا مع برشلونة

يواصل رافينيا لاعب نادي برشلونة صعوده الصاروخي مع النادي الكتالوني دون توقف.

وأمام أوساسونا سجل هدفين إضافيين لم يسهما فقط في تحقيق الفوز، بل سمحا له أيضًا بمُعادلة يوهان كرويف في قائمة هدافي برشلونة عبر التاريخ، ليصل إلى المركز الـ43 في القائمة.

أرقام قياسية لرافينيا

سجّل البرازيلي بالفعل 60 هدفًا بقميص برشلونة، وهو الرقم نفسه الذي حققه الأسطورة الهولندية، مع فارق أن كرويف وصل إليه خلال 180 مباراة، بينما بلغ رافينيا هذا العدد في 157 مباراة.

اللاعب رقم 11 في برشلونة أحرز 6 أهداف هذا الموسم، وإذا ما كرر أرقام الموسم الماضي حين سجل 34 هدفًا، فإن القفزة التي سيحققها في قائمة الهدافين التاريخيين ستكون مذهلة.

وسيصل اللاعب البرازيلي إلى 88 هدفًا ويتقدم إلى المركز الـ26، معادلًا أسطورة هولندية أخرى هو رونالد كومان، ومتجاوزًا دفعة واحدة أسماء تاريخية مثل: خوليو ساليناس (85)، تشافي هيرنانديز (85)، أروتشا (83)، كوتشيس (81)، تشيكي بيجيريستاين (81)، لويس سواريز ميرامونتيس (80)، فيلابيردي (75)، كيني (73)، سافيولا (72)، فوستي (72)، أمور (68)، كايتانو ري (66)، لوبو كاراسكو (66)، مانتشون (65)، بيريدا (65) أو مارسيال (62).

وتشمل حصيلة رافينيا البالغة 60 هدفًا مع نادي برشلونة تسجيله 2 هاتريك، الأول أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني خلال أغسطس 2024، والثاني ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2024، إلى جانب 10 ثنائيات.

وجاءت ثنائياته أمام كل من باريس سان جيرمان، وبنفيكا (مرتين)، وفياريال، ومايوركا، وسيلتا فيجو، وريال مدريد (مرتين)، وفالنسيا، وأوساسونا.