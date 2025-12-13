المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
13:30
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
16:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد ثنائية أوساسونا.. أرقام قياسية لرافينيا مع برشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:39 م 14/12/2025
رافينيا

رافينيا

يواصل رافينيا لاعب نادي برشلونة صعوده الصاروخي مع النادي الكتالوني دون توقف.

وأمام أوساسونا سجل هدفين إضافيين لم يسهما فقط في تحقيق الفوز، بل سمحا له أيضًا بمُعادلة يوهان كرويف في قائمة هدافي برشلونة عبر التاريخ، ليصل إلى المركز الـ43 في القائمة.

أرقام قياسية لرافينيا

سجّل البرازيلي بالفعل 60 هدفًا بقميص برشلونة، وهو الرقم نفسه الذي حققه الأسطورة الهولندية، مع فارق أن كرويف وصل إليه خلال 180 مباراة، بينما بلغ رافينيا هذا العدد في 157 مباراة.

اللاعب رقم 11 في برشلونة أحرز 6 أهداف هذا الموسم، وإذا ما كرر أرقام الموسم الماضي حين سجل 34 هدفًا، فإن القفزة التي سيحققها في قائمة الهدافين التاريخيين ستكون مذهلة.

وسيصل اللاعب البرازيلي إلى 88 هدفًا ويتقدم إلى المركز الـ26، معادلًا أسطورة هولندية أخرى هو رونالد كومان، ومتجاوزًا دفعة واحدة أسماء تاريخية مثل: خوليو ساليناس (85)، تشافي هيرنانديز (85)، أروتشا (83)، كوتشيس (81)، تشيكي بيجيريستاين (81)، لويس سواريز ميرامونتيس (80)، فيلابيردي (75)، كيني (73)، سافيولا (72)، فوستي (72)، أمور (68)، كايتانو ري (66)، لوبو كاراسكو (66)، مانتشون (65)، بيريدا (65) أو مارسيال (62).

وتشمل حصيلة رافينيا البالغة 60 هدفًا مع نادي برشلونة تسجيله 2 هاتريك، الأول أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني خلال أغسطس 2024، والثاني ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2024، إلى جانب 10 ثنائيات.

وجاءت ثنائياته أمام كل من باريس سان جيرمان، وبنفيكا (مرتين)، وفياريال، ومايوركا، وسيلتا فيجو، وريال مدريد (مرتين)، وفالنسيا، وأوساسونا.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني رافينيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg