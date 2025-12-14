المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 0
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

0 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: تياجو موتا المرشح الأول لتدريب ريال سوسيداد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:15 م 14/12/2025
تياجو موتا مدرب يوفنتوس

تياجو موتا

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن تياجو موتا المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي، مرشحًا لتدريب نادي ريال سوسيداد الإسباني.

وأعلن نادي ريال سوسيداد، إقالة سيرجيو فرانسيسكو من تدريب الفريق؛ بسب سوء النتائج.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية، فإن ريال سوسيداد معجبًا بقدرات تياجو موتا التدريبية، ويفكرون في التعاقد معه.

وأوضحت التقارير، أن ريال سوسيداد، لم يتخذ قرارًا حتى الآن، لكنه تياجو موتا هو المرشح الأوفر حظًا لتولي تدريب الفريق الباسكي.

ويُعرف تياجو موتا بأسلوبه الكروي الطموح والمنظم، وهو ما يتناسب مع التوجه الذي يرغب ريال سوسيداد في منحه لفريقه بعد هذا التغيير في القيادة.

ورحل موتا عن تدريب نادي يوفنتوس في شهر مارس الماضي؛ بسبب سوء النتائج مع السيدة العجوز.

وتعرض ريال سوسيداد للهزيمة في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، أمام فياريال، ألافيس وجيرونا.

جدير بالذكر أن سيرجيو فرانسيسكو قاد الفريق في إجمالي 18 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، تعادل في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في 8 مباريات.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة.

مباراة ريال سوسيداد القادمة
ريال سوسيداد موتا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 0
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

29

تسديدة قوية من فيل فودين للضربة الثابتة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها هندرسون حارس كريستال بالاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg