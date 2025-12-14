تقارير: تياجو موتا المرشح الأول لتدريب ريال سوسيداد

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن تياجو موتا المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي، مرشحًا لتدريب نادي ريال سوسيداد الإسباني.

وأعلن نادي ريال سوسيداد، إقالة سيرجيو فرانسيسكو من تدريب الفريق؛ بسب سوء النتائج.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية، فإن ريال سوسيداد معجبًا بقدرات تياجو موتا التدريبية، ويفكرون في التعاقد معه.

وأوضحت التقارير، أن ريال سوسيداد، لم يتخذ قرارًا حتى الآن، لكنه تياجو موتا هو المرشح الأوفر حظًا لتولي تدريب الفريق الباسكي.

ويُعرف تياجو موتا بأسلوبه الكروي الطموح والمنظم، وهو ما يتناسب مع التوجه الذي يرغب ريال سوسيداد في منحه لفريقه بعد هذا التغيير في القيادة.

ورحل موتا عن تدريب نادي يوفنتوس في شهر مارس الماضي؛ بسبب سوء النتائج مع السيدة العجوز.

وتعرض ريال سوسيداد للهزيمة في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، أمام فياريال، ألافيس وجيرونا.

جدير بالذكر أن سيرجيو فرانسيسكو قاد الفريق في إجمالي 18 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، تعادل في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في 8 مباريات.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة.