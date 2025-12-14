حقق فريق إشبيلية فوزًا عريضًا على حساب ريال أوفييدو، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

أقيمت مباراة إشبيلية ضد ريال أوفييدو، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري الإسباني، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

إشبيلية يكتسح ريال أوفييدو برباعية

تقدم اللاعب أكور آدمز لصالح إشبيلية، بإحراز أول الأهداف في شباك ريال أوفييدو، خلال الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول.

وعزز اللاعب جابرييل سو تقدم الفريق الأندلسي، أمام الضيوف، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 22 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

وواصل إشبيلية فرض سيطرته الكاملة على المباراة، مسجلاً الهدف الثالث أمام ريال أوفييدو، عبر اللاعب باتيستا ميندي، خلال الدقيقة 51.

واختتم اللاعب سيدرا إدجوكيه رباعية الفريق الأندلسي أمام ضيفه الجريح، ريال أوفييدو، خلال الدقيقة 89 من عمر المباراة.

رفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة، في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني، عقب تحقيق 6 انتصارات وتعادلين، بينما تلقى الهزيمة في 8 مباريات.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 10 نقاط، في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب، بواقع انتصارين و4 تعادلات، وتلقي 10 هزائم.