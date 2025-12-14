المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيلتا فيجو ينتزع فوزًا ثمينًا من أنياب أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:29 م 14/12/2025
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

اقتنص فريق سيلتا فيجو فوزًا ثمينًا من أنياب أتلتيك بلباو، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

أقيمت مباراة أتلتيك بلباو ضد سيلتا فيجو، على هامش لقاءات الجولة السادسة عشرة، من عمر الدوري الإسباني 2025-2026، على ملعب "بالايدوس".

سيلتا فيجو يهزم أتلتيك بلباو بثنائية

ضم تشكيل أتلتيك بلباو: "أوناي سيمون، إيتور باريديس، دانيال فيفيان، يوري بيرتشيش، جيسوس أريسو، ميكيل جاوريجيزار، أليكس بيرنجوير، إينييجو رويز دي جالاريتا، جوركا جورجيتا، نيكو ويليامز".

بينما ضم تشكيل سيلتا فيجو: "يونوت رادو، أوسكار مينجويزا، كارل ستارفيلت، ماركوس ألونسو، خافيير رويدا، مانو فيرنانديز، فيليوت سفيدبيرج، هوجو سوتيلو، ميجيل رومان، فيران جوتلا، ياجو أسباس".

استطاع اللاعب فيليوت سفيدبيرج تسجيل هدف التقدم لصالح سيلتا فيجو، أمام الضيف أتلتيك بلباو، خلال الدقيقة 48 من زمن المباراة.

ونجح اللاعب الواعد جونز العبدلاوي في تسجيل هدف تعزيز النتيجة لصالح سيلتا فيجو أمام أتلتيك بلباو، خلال الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتقي سيلتا فيجو إلى المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 23 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

