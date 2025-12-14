المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بهدف جديد ضد ألافيس.. مبابي يواصل تصدره لقائمة هدافي الهجمات المرتدة

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:23 م 14/12/2025
مبابي

كيليان مبابي

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه هذا الموسم، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من الهجمات المرتدة عبر جميع المسابقات في الدوريات الخمس الكبرى.

رقم جديد لمبابي بعد هدفه في مباراة ألافيس بالدوري الإسباني

وسجل مبابي 7 أهداف من هجمات مرتدة، ليبتعد بالصدارة بفارق 3 أهداف كاملة عن أقرب منافسيه، ما يعكس خطورته الكبيرة في التحولات السريعة وقدرته الاستثنائية على استغلال المساحات خلف دفاعات المنافسين.

ويؤكد هذا الرقم الدور المحوري لمبابي في الهجوم، خاصة في المباريات التي تعتمد على السرعة والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم، ليواصل فرض نفسه كأحد أكثر اللاعبين حسمًا في كرة القدم الأوروبية هذا الموسم.

وسجل مبابي الهدف الأول في مباراة ريال مدريد وألافيس، في اللقاء الذي يقام في إطار مواجهات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإسباني.

وكاد مبابي أن يسجل الثاني عن طريق بعض الكرات الخطيرة، لكن جاءت إحدى كراته في العارضة ولم تسكن الشباك.

ويعد مشاركة مبابي في التشكيل الأساسي لمباراة ألافيس، بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة، وجلس اللاعب على مقاعد بدلاء الفريق في مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، في لقاء انتهى بفوز السماوي بنتيجة 2-1.

تشكيل ريال مدريد في مباراة ألافيس

وجاء تشكيل ريال مدريد في مباراة ألافيس على الشكل التالي:ـ

في حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

في خط الدفاع: أنطونيو روديجر - راؤول أسينسو - فيديريكو فالفيردي - فيكتور فالديبيباس.

في خط الوسط: أوريلين تشاوميني - جود بيلينجهام - أردا جولر.

في خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويأتي على مقاعد بدلاء الفريق كلاً من أندري لونين - جونزالو - سيبايوس - إبراهيم دياز - هويسين - تياجو - مارتينيز - سيرجيو ميستري - خورخي سيستيرو - فرانكو ماستانتونو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول في الترتيب برصيد 43 نقطة.

مباراة ريال مدريد القادمة
