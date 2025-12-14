حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا في مباراته التي خاضها أمام ألافيس، في إطار مواجهات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإسباني بنتيجة 2-1.

ريال مدريد يفوز بصعوبة على ألافيس في الدوري الإسباني

وافتتح التسجيل لصالح ريال مدريد كليان مبابي في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، عن طريق تمريرة حاسمة من قبل جود بيلينجهام، بعد غياب النجم الفرنسي عن المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وحاول مبابي التسجيل في أكثر من كرة خطيرة أخرى، كانت أبزرها عن طريق تسديدة رائعة لكنها جاءت في العارضة ومنعت اللاعب من هز الشباك.

وفي الدقيقة 27، سجل بيلينجهام الهدف الثاني لصالح مدريد، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

واحتسب حكم المباراة دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع في نهاية الشوط الأول، حيث كاد لاعب ألافيس أن يحرز هدف تقليص الفارق في هذا الوقت، ولكن كورتوا تصدى لكرته لها ببراعة.

أحداث الشوط الثاني

وفي بداية الشوط الثاني، حاول مبابي التوغل داخل منطقة الجزاء والوصول للمرمى ولكن الدفاع تدخل وخرجت الكرة إلى ركلة ركنية.

واستطاع أن يتعادل ألافيس في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، بعدما تسلم كارلوس فيسينتي الكرة وانفرد بالمرمى تماما وسدد بباطن القدم على يسار الحارس كورتوا داخل الشباك

وفي الدقيقة 73، جاءت عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها لاعب ألافيس بتسديدة ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وتمكن رودريجو من تسجيل الثاني لصالح ريال مدريد، بعد عرضية أرضية من فينيسيوس داخل منطقة الجزاء قابلها رودريجو بتسديدة في المرمى الخالي بالدقيقة 77.

وفي نهاية الشوط الأول، طالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط فينيسيوس جونيور داخل منطقة جزاء ألافيس، ولكن الحكم لم يحتسبها.

وأطلق الحكم صافرته بعد ذلك ليعلن انتهاء المباراة التي جمعت بين الطرفين بفوز ريال مدريد في المباراة بنتيجة 2-1، ليحصد 3 نقاط وصل بها إلى النقطة رقم 39 في المركز الثاني في جدول الترتيب.