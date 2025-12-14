المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

- -
16:30
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:30
الأردن

الأردن

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
كومو

كومو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فوز صعب وتألق مبابي.. ثنائية تعيد الفوز لريال مدريد أمام ألافيس بالدوري الإسباني

طارق متولي

كتب - طارق متولي

12:00 ص 15/12/2025
فريق ريال مدريد

فريق ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا في مباراته التي خاضها أمام ألافيس، في إطار مواجهات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإسباني بنتيجة 2-1.

ريال مدريد يفوز بصعوبة على ألافيس في الدوري الإسباني

وافتتح التسجيل لصالح ريال مدريد كليان مبابي في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، عن طريق تمريرة حاسمة من قبل جود بيلينجهام، بعد غياب النجم الفرنسي عن المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وحاول مبابي التسجيل في أكثر من كرة خطيرة أخرى، كانت أبزرها عن طريق تسديدة رائعة لكنها جاءت في العارضة ومنعت اللاعب من هز الشباك.

وفي الدقيقة 27، سجل بيلينجهام الهدف الثاني لصالح مدريد، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

واحتسب حكم المباراة دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع في نهاية الشوط الأول، حيث كاد لاعب ألافيس أن يحرز هدف تقليص الفارق في هذا الوقت، ولكن كورتوا تصدى لكرته لها ببراعة.

أحداث الشوط الثاني

وفي بداية الشوط الثاني، حاول مبابي التوغل داخل منطقة الجزاء والوصول للمرمى ولكن الدفاع تدخل وخرجت الكرة إلى ركلة ركنية.

واستطاع أن يتعادل ألافيس في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، بعدما تسلم كارلوس فيسينتي الكرة وانفرد بالمرمى تماما وسدد بباطن القدم على يسار الحارس كورتوا داخل الشباك

وفي الدقيقة 73، جاءت عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها لاعب ألافيس بتسديدة ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وتمكن رودريجو من تسجيل الثاني لصالح ريال مدريد، بعد عرضية أرضية من فينيسيوس داخل منطقة الجزاء قابلها رودريجو بتسديدة في المرمى الخالي بالدقيقة 77.

وفي نهاية الشوط الأول، طالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط فينيسيوس جونيور داخل منطقة جزاء ألافيس، ولكن الحكم لم يحتسبها.

وأطلق الحكم صافرته بعد ذلك ليعلن انتهاء المباراة التي جمعت بين الطرفين بفوز ريال مدريد في المباراة بنتيجة 2-1، ليحصد 3 نقاط وصل بها إلى النقطة رقم 39 في المركز الثاني في جدول الترتيب.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني مدريد فريق ريال مدريد مباراة ريال مدريد وألافيس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg