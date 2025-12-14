حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد أمام ألافيس، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وقدم مبابي أداءً مميزًا خلال اللقاء، حيث شكل خطورة كبيرة على دفاع ألافيس، وكان عنصرًا حاسمًا في هجوم ريال مدريد بفضل تحركاته السريعة ولمساته المؤثرة، ليحصد إشادة الجماهير والمتابعين.

ويأتي ذلك بعدما سجل اللاعب أولى أهداف الملكي في المباراة، بعد غيابه عن تشكيل الفريق الرسمي في مباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي 7 أهداف من هجمات مرتدة، ليبتعد بالصدارة بفارق 3 أهداف كاملة عن أقرب منافسيه، ما يعكس خطورته الكبيرة في التحولات السريعة وقدرته الاستثنائية على استغلال المساحات خلف دفاعات المنافسين.

وفاز ريال مدريد على ألافيس بنتيجة 2-1، حيث افتتح التسجيل لصالح ريال مدريد كليان مبابي في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل ألافيس في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، بعدما تسلم كارلوس فيسينتي الكرة وانفرد بالمرمى تماما وسدد بباطن القدم على يسار الحارس كورتوا داخل الشباك.

وتمكن رودريجو من تسجيل الثاني لصالح ريال مدريد، بعد عرضية أرضية من فينيسيوس داخل منطقة الجزاء قابلها رودريجو بتسديدة في المرمى الخالي بالدقيقة 77، ليفوز ريال مدريد في المباراة بنتيجة 2-1، ليحصد 3 نقاط وصل بها إلى النقطة رقم 39 في المركز الثاني في جدول الترتيب.