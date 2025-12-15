المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم الفوز.. ألونسو يهاجم التحكيم بعد مباراة ريال مدريد وألافيس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:25 ص 15/12/2025 تعديل في 10:31 ص
ألونسو

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

هاجم تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، التحكيم الذي أدار مباراة فريقه مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

ريال مدريد انتزع فوزا صعبا بنتيجة 2-1، مساء أمس الأحد، في الجولة 16 من الدوري الإسباني، ليستعيد توازنه بعد عدة تعثرات.

وقال ألونسو للصحفيين بعد المباراة إن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء واضحة للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأضاف: "لقد مر فينيسيوس بسرعة من المدافع، وتعرض لاحتكاك، أنا متفاجئ للغاية لعدم توجه الحكم إلى حكم الفيديو المساعد (VAR)".

وتابع: "على الرغم من ذلك لم يلجأ حتى إلى تقنية الفيديو المساعد في تلك اللعبة، ومع ذلك، لا يفاجئنا الأمر وسنمضي قدما".

وأوضح: "حققنا فوزا ثمينا في ملعب صعب أمام فريق تنافسي يلعب بإيقاع عال، سجلنا هدفين، واستقبلنا هدفا من خطأ وحيد للمدافع الشاب بالديبيناس".

وواصل: "قدمنا أداء سيئا في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو، وافتقرنا إلى الكثير من الأمور المطلوبة في كل مباراة، فالاستمرارية والأداء القوي مطلوبان بشدة في مسيرتنا بالدوري، لأن المشوار طويل".

واستمر: "يجب ألا ننسى هذا الدرس، ونواصل العمل بجدية، لأننا نخوض مباراة كل 3 أيام، ولعبنا أمام ألافيس وسط ظروف صعبة نتيجة كثرة الغيابات، وهناك أمور عديدة بحاجة لتحسينها".

وأتم: "فوز واحد لا يكفي، تنتظرنا مباراتين قبل عطلة عيد الميلاد، علينا أن نفوز في مباراة الكأس يوم الأربعاء، والمباراة الأخيرة لنا هذا العام على ملعبنا أمام إشبيلية في الدوري".

ريال مدريد الدوري الإسباني تشابي ألونسو

