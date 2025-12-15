هاجم تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، التحكيم الذي أدار مباراة فريقه مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

ريال مدريد انتزع فوزا صعبا بنتيجة 2-1، مساء أمس الأحد، في الجولة 16 من الدوري الإسباني، ليستعيد توازنه بعد عدة تعثرات.

وقال ألونسو للصحفيين بعد المباراة إن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء واضحة للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأضاف: "لقد مر فينيسيوس بسرعة من المدافع، وتعرض لاحتكاك، أنا متفاجئ للغاية لعدم توجه الحكم إلى حكم الفيديو المساعد (VAR)".

وتابع: "على الرغم من ذلك لم يلجأ حتى إلى تقنية الفيديو المساعد في تلك اللعبة، ومع ذلك، لا يفاجئنا الأمر وسنمضي قدما".

وأوضح: "حققنا فوزا ثمينا في ملعب صعب أمام فريق تنافسي يلعب بإيقاع عال، سجلنا هدفين، واستقبلنا هدفا من خطأ وحيد للمدافع الشاب بالديبيناس".

وواصل: "قدمنا أداء سيئا في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو، وافتقرنا إلى الكثير من الأمور المطلوبة في كل مباراة، فالاستمرارية والأداء القوي مطلوبان بشدة في مسيرتنا بالدوري، لأن المشوار طويل".

واستمر: "يجب ألا ننسى هذا الدرس، ونواصل العمل بجدية، لأننا نخوض مباراة كل 3 أيام، ولعبنا أمام ألافيس وسط ظروف صعبة نتيجة كثرة الغيابات، وهناك أمور عديدة بحاجة لتحسينها".

وأتم: "فوز واحد لا يكفي، تنتظرنا مباراتين قبل عطلة عيد الميلاد، علينا أن نفوز في مباراة الكأس يوم الأربعاء، والمباراة الأخيرة لنا هذا العام على ملعبنا أمام إشبيلية في الدوري".