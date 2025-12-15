وظهرت القضية المعروفة باسم "قضية نيجريرا" في فبراير 2023، واتُهم فيها برشلونة بارتكاب جرائم فساد عبر تقديم دفعات مالية بقيمة 7.3 مليون يورو إلى الحكم السابق بين عامي 2000 و2018 أثناء فترة توليه منصبه كنائب في اللجنة الفنية للحكام.

هجوم فلورينتينو بيريز

وقال بيريز في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "كيف يُعقل أن يتصرف الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، المسؤولان عن ضمان نزاهة المنافسة وتحقيق العدالة، بهذه الطريقة؟ ما الذي يُفسر تقاعسهما؟ آمل أن نكتشف الحقيقة يوماً ما".

وأضاف: "يقع على عاتق الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني واجب حماية نزاهة المنافسة حتى لا يظهرا متواطئين في مثل هذه القضية الخطيرة".

وأكمل: "بلا شك، تُعد قضية نيجريرا أخطر مشكلة تواجه كرة القدم اليوم، حتى على الصعيد الدولي، وكما ورد في التقارير الأخيرة، فقد علمنا الآن أنه تم دفع أكثر من 8 ملايين يورو مقابل تقارير فنية عن الحكام وهي أغلى التقارير في العالم وأن هذه التقارير لم يطلع عليها المدربون أنفسهم، وهم المستلمون المقصودون".

وواصل: "من يصدق أن ملايين اليورو دُفعت مقابل تقارير فنية، على ما يبدو كانت عديمة الفائدة، لأنها لم تُقدّم حتى للمدربين، الذين يبدو أنهم لم يكونوا على علم بوجودها أصلاً؟ واليوم ما زلنا نعيش تبعات قضية شوّهت صورة رياضتنا وأبرزت الحاجة إلى تغيير جذري في هياكل التحكيم الإسباني".

وأتم رئيس ريال مدريد: "بالأمس فقط، خضعنا لمراجعة تقنية الفيديو المساعد من قبل حكم هدد باتخاذ إجراء ضد نادينا قبل يوم واحد من نهائي الكأس، هل تتخيلون حدوث هذا الموقف في أي بلد آخر؟ وكما رأيتم بالأمس، أو في مباراتنا السابقة في جيرونا، يبدو أن الأخطاء التي تعرض لها فينيسيوس أو رودريجو في آخر مباراتين لنا خارج أرضنا لم تُحتسب ركلات جزاء، هذه هي سياسة التحكيم الجديدة هذا الموسم، نحن على يقين بأننا لسنا النادي الوحيد المتضرر من هذا، في الواقع من المحتمل أن تكون بعض الأندية قد هبطت إلى الدرجة الأدنى، ضحايا قضية نيجريرا".