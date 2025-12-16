المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
بيراميدز

بيراميدز

ألونسو عن انتقادات الريال للتحكيم: الدفاع عن حقنا أمر مشروع

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:37 م 16/12/2025
ألونسو

تشابي ألونسو

أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، دعمه لموقف النادي في انتقاداته المتكررة للتحكيم في إسبانيا، مشيرا إلى أن هذا "أمر مشروع" للملكي.

فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، انتقد مؤخرا طاقم تحكيم المباراة التي فاز بها الريال 2-1 على ديبورتيفو ألافيس، يوم الأحد الماضي، في الدوري الإسباني، ضمن سلسلة من الهجمات التي شنها النادي العاصمي على الحكام في الأشهر الأخيرة.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة تالافيرا في كأس ملك إسبانيا: "أعتقد أنه من المشروع للجميع الدفاع عن مصالحهم، وأنه عندما تشعر بالأذى ترفع صوتك وهذا ما نفعله".

وأضاف: "أعتقد أنه من المشروع للجميع الدفاع عن مصالحهم، وأنه عندما تشعر بالأذى ترفع صوتك وهذا ما نفعله".

وأوضح مدرب باير ليفركوزن السابق: "هناك كل شيء في كل الدوريات، هناك حكام من جميع الأنواع، ما حدث هنا في الخارج مفاجئ جدا لأنه لا توجد عواقب، هذا ليس أمرا طبيعيا ولا يمكن تناوله بشكل طبيعي"

وعن قضية نيجريرا، التي يواجه فيها الغريم برشلونة اتهامات برشوة الحكام، قال: "نحن نتشارك وندافع عن موقف النادي والرئيس في هذا الأمر، من أجل مصلحة كرة القدم، من المهم أن نعرف الحقيقة".

وتطرق ألونسو في ختام تصريحاته للحديث عن علاقته مع لاعبي فريقه، بقوله: "نعلم أن هناك لحظات جيدة وأخرى ليست جيدة، العلاقات تتطور ونتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، مع مرور الوقت، يعرف كل منا اللحظات التي هي والتركيز على ما هو قادم".

ريال مدريد الدوري الإسباني تشابي ألونسو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

