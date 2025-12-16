أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، دعمه لموقف النادي في انتقاداته المتكررة للتحكيم في إسبانيا، مشيرا إلى أن هذا "أمر مشروع" للملكي.

فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، انتقد مؤخرا طاقم تحكيم المباراة التي فاز بها الريال 2-1 على ديبورتيفو ألافيس، يوم الأحد الماضي، في الدوري الإسباني، ضمن سلسلة من الهجمات التي شنها النادي العاصمي على الحكام في الأشهر الأخيرة.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة تالافيرا في كأس ملك إسبانيا: "أعتقد أنه من المشروع للجميع الدفاع عن مصالحهم، وأنه عندما تشعر بالأذى ترفع صوتك وهذا ما نفعله".

وأوضح مدرب باير ليفركوزن السابق: "هناك كل شيء في كل الدوريات، هناك حكام من جميع الأنواع، ما حدث هنا في الخارج مفاجئ جدا لأنه لا توجد عواقب، هذا ليس أمرا طبيعيا ولا يمكن تناوله بشكل طبيعي"

وعن قضية نيجريرا، التي يواجه فيها الغريم برشلونة اتهامات برشوة الحكام، قال: "نحن نتشارك وندافع عن موقف النادي والرئيس في هذا الأمر، من أجل مصلحة كرة القدم، من المهم أن نعرف الحقيقة".

وتطرق ألونسو في ختام تصريحاته للحديث عن علاقته مع لاعبي فريقه، بقوله: "نعلم أن هناك لحظات جيدة وأخرى ليست جيدة، العلاقات تتطور ونتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، مع مرور الوقت، يعرف كل منا اللحظات التي هي والتركيز على ما هو قادم".