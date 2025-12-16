المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

7 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: توتنهام "خيار رائع" على طاولة تير شتيجن

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:32 م 16/12/2025
تير شتيجن

تير شتيجن

كشفت تقارير إعلامية عن مستجدات وضع مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، بعد فترة طويلة من الشائعات والتكهنات حول مستقبله.

شتيجن عاد مؤخرا إلى تدريبات برشلونة، بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، لكن استمراره لا يزال محل شك، بعد ابتعاده عن خطط المدرب هانز فليك.

ويواجه تير شتيجن خطر فقدان مركزه كحارس أساسي لمنتخب ألمانيا، الذي تأهل للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، وهو ما دفعه لتغيير موقفه بخصوص مستقبله، إذ أصبح أكثر انفتاحا على مغادرة برشلونة بعدما تسبب أزمة في بداية الموسم لتمسكه بالاستمرار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن شتيجن في الوقت الحالي لا يزال مترددا بخصوص وجهته المقبلة، مع اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته، علما بأنه لا يزال يضع الأولوية للبقاء، رغم تضاؤل فرصه في اللعب.

وأشار التقرير إلى أن "الخيار الرائع" أمام الحارس الألماني هو الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة إلى توتنهام، أحدث المهتمين بخدماته.

النادي اللندني يفكر جديا في البحث عن حارس مرمى في ميركاتو يناير، ويفكر في ضم الألماني المخضرم، رغم أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن التحرك الفعلي من أجله.

كذلك يعد توتنهام واحدا من بين أندية قليلة يمكنها دفع راتب شتيجن، الذي يبلغ 10 ملايين يورو سنويا.

جدير بالذكر أن عقد الحارس صاحب الـ33 عاما مع برشلونة ينتهي في يونيو 2028.

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني مارك أندريه تير شتيجن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg