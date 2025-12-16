تقارير: توتنهام "خيار رائع" على طاولة تير شتيجن

كشفت تقارير إعلامية عن مستجدات وضع مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، بعد فترة طويلة من الشائعات والتكهنات حول مستقبله.

شتيجن عاد مؤخرا إلى تدريبات برشلونة، بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، لكن استمراره لا يزال محل شك، بعد ابتعاده عن خطط المدرب هانز فليك.

ويواجه تير شتيجن خطر فقدان مركزه كحارس أساسي لمنتخب ألمانيا، الذي تأهل للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، وهو ما دفعه لتغيير موقفه بخصوص مستقبله، إذ أصبح أكثر انفتاحا على مغادرة برشلونة بعدما تسبب أزمة في بداية الموسم لتمسكه بالاستمرار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن شتيجن في الوقت الحالي لا يزال مترددا بخصوص وجهته المقبلة، مع اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته، علما بأنه لا يزال يضع الأولوية للبقاء، رغم تضاؤل فرصه في اللعب.

وأشار التقرير إلى أن "الخيار الرائع" أمام الحارس الألماني هو الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة إلى توتنهام، أحدث المهتمين بخدماته.

النادي اللندني يفكر جديا في البحث عن حارس مرمى في ميركاتو يناير، ويفكر في ضم الألماني المخضرم، رغم أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن التحرك الفعلي من أجله.

كذلك يعد توتنهام واحدا من بين أندية قليلة يمكنها دفع راتب شتيجن، الذي يبلغ 10 ملايين يورو سنويا.

جدير بالذكر أن عقد الحارس صاحب الـ33 عاما مع برشلونة ينتهي في يونيو 2028.