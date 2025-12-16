أدلى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، بتصريحات نارية، حول الصراع مع ريال مدريد، وتطورات أزمة نيجريرا.

وتزامنًا مع الأجواء المشحونة بسبب خلافات مسؤولي برشلونة وريال مدريد، خارج الملعب، أوضح لابورتا أن تركيز الفريق الكتالوني لا يزال منصبًا على تحقيق الفوز بكافة الألقاب هذا الموسم.

وفي حديثه عند وصول الفريق، تطرق لابورتا أولاً إلى أهمية بطولة كأس الملك والتحدي الذي ينتظر برشلونة في غوادالاخارا، قبيل خوض مباراة دور الـ32 من المسابقة.

ودافع لابورتا عن براءة برشلونة من الاتهامات المتعلقة بالفساد، ودفع مبالغ تتراوح بين 7 و8 ملايين يورو لنائب رئيس اتحاد الحكام السابق، خوسيه ماريا نيجريرا.

وبررت إدارة البارسا موقفها القانوني بأن هذه المدفوعات كانت مقابل تحليل واستشارات في مجال التحكيم في إسبانيا.

هوس ريال مدريد ببرشلونة

ومع تصاعد التوتر في مدريد في الأسابيع الأخيرة، لجأ لابورتا إلى وصف الأزمة بأنها تتمثل في "شغف مدريد الشديد ببرشلونة" وأنه شعور بالهوية والشغف الذي يُثيره الفريق.

وأشار لابورتا إلى أن التركيز على برشلونة من ريال مدريد يخدم الفريق الكتالوني بدلاً من أن يضره، مضيفًا: "الهلع الشديد في مدريد تناسبنا لأنهم لا يقلقون بشأن ما ينبغي أن يقلقوا بشأنه".

وأضاف: "إذا تغير الخطاب، فذلك لأنه كانت هناك أوجه تشابه بين المشاريع في السابق، أنا محبط من الهجوم المستمر علينا بسبب أزمة خوسيه نيجريرا".

واختتم لابورتا تصريحاته في هذا الصدد بأن ريال مدريد مازال يتعمد إطالة أمد القضية، لأن هذا الأمر يصب في مصلحتهم أولاً.

ريال مدريد غاضب من التحكيم

من جانبه، استغل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، خطابه بمناسبة عيد الميلاد، أمس الإثنين، لمهاجمة برشلونة في قضية ركلة الجزاء، والضغط على لجنة الحكام الحالية.

ويرى النادي الملكي أنه تعرض للظلم بسبب عدم احتساب ركلة جزاء خلال الفوز (2-1) على ديبورتيفو ألافيس.

ووصف بيريز الأمر بأنه "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم"، في إشارة أخرى إلى تدهور العلاقات بينه وبين لابورتا.

واستُدعي رئيس برشلونة الحالي كشاهد، على عكس خلفائه ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو اللذين يمثلان كمتهمين في قضية نيجريرا، وذلك بسبب قانون التقادم.

وتولى لابورتا رئاسة نادي برشلونة لمدة خمس سنوات خلال فترة استمرار دفع الأموال إلى نيجريرا، علمًا بأن ريال مدريد يعتبر أحد المدعين في القضية.