المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 0
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

9 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ساؤول: ريال مدريد فريق ألقاب بلا جماهير.. وفلامنجو أعظم لهذا السبب

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:01 م 16/12/2025
ساؤول

ساؤول نيجويز

وجه النجم الإسباني المخضرم، ساؤول نيجويز، متوسط ميدان فلامنجو البرازيلي، رسائل نارية إلى نادي ريال مدريد، مؤكدًا أنه لا يمتلك قاعدة جماهيرية حقيقية.

ويلعب ساؤول ضمن صفوف فلامنجو، بعد مسيرة ناجحة وطويلة مع أتلتيكو مدريد، والذي رحل من خلاله إلى إشبيلية، قبل أن يدافع عن قميص الفريق البرازيلي.

وقال ساؤول في تصريحات عبر صحيفة "آس": "عندما كنت في إشبيلية، رغم كل شيء، استمتعتُ بوقتي، استلهمتُ الجوانب الإيجابية من النادي والجماهير، واستمتعتُ بالناس والمدينة".

وأضاف: "عقب الانضمام إلى فلامنجو، شعرت بعاطفة وانتماء خاص جدًا، وصلتُ إلى الفريق في صمت، ظهرتُ في استراحة الشوط الأول من إحدى المباريات، برفقة إيمرسون رويال، وبدأت الجماهير تهتف باسمي".

وواصل: "ترك تصرف الجماهير انطباعًا كبيرًا عليّ؛ لاعب مثلي كان قادمًا من موسمٍ لم يظهر خلاله بالشكل المأمول، بسبب الإصابات وتعرض لأكثر من طرد، لكن رؤية أن الناس يدعمونني كان له أثرٌ كبيرٌ عليّ".

وتابع: "فلامنجو نادٍ عملاق بكل المقاييس، من حيث البنية التحتية وقاعدة الجماهير التي أراها الأكبر في العالم، تربطني بهم علاقة وثيقة منذ اليوم الأول، وآمل أن أتمكن من إسعادهم في العام المقبل".

ويسؤاله عن المقارنة بين فلامنجو وريال مدريد، علق بأن: "فلامنجو يتجاوز ريال مدريد، في الواقع، مدريد لا يملك جماهير مثل فلامنجو، الملكي فريق مشهور، بالطبع، بما حققه من ألقاب".

وأكمل: "الريال معروفٌ في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب لديه مشجعون، لكنك تذهب إلى الملعب ولا تشعر بشيء، على النقيض، تذهب إلى ملعب ماراكانا، تجده دائمًا ممتلئًا، حتى خارج الديار يمتلئ الملعب بجماهير فلامنجو".

وأتم: "لعبنا ضد سبورت ريسيفي، وتم نقل المباراة إلى ملعب آخر وتوقعنا صعوبة وصول الجماهير، في ظل احتياجهم لرحلة طيران تستغرق ثلاث ساعات ونصف، رغم ذلك ذهبنا إلى ليما ووجدنا مشجعينا يملؤون الملعب بالكامل".

ريال مدريد فلامنجو ساؤول نيجويز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 0
نيجيريا

نيجيريا

20

دفاع منتخب نيجيريا يحصل على خطأ

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg