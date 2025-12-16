وجه النجم الإسباني المخضرم، ساؤول نيجويز، متوسط ميدان فلامنجو البرازيلي، رسائل نارية إلى نادي ريال مدريد، مؤكدًا أنه لا يمتلك قاعدة جماهيرية حقيقية.

ويلعب ساؤول ضمن صفوف فلامنجو، بعد مسيرة ناجحة وطويلة مع أتلتيكو مدريد، والذي رحل من خلاله إلى إشبيلية، قبل أن يدافع عن قميص الفريق البرازيلي.

وقال ساؤول في تصريحات عبر صحيفة "آس": "عندما كنت في إشبيلية، رغم كل شيء، استمتعتُ بوقتي، استلهمتُ الجوانب الإيجابية من النادي والجماهير، واستمتعتُ بالناس والمدينة".

وأضاف: "عقب الانضمام إلى فلامنجو، شعرت بعاطفة وانتماء خاص جدًا، وصلتُ إلى الفريق في صمت، ظهرتُ في استراحة الشوط الأول من إحدى المباريات، برفقة إيمرسون رويال، وبدأت الجماهير تهتف باسمي".

وواصل: "ترك تصرف الجماهير انطباعًا كبيرًا عليّ؛ لاعب مثلي كان قادمًا من موسمٍ لم يظهر خلاله بالشكل المأمول، بسبب الإصابات وتعرض لأكثر من طرد، لكن رؤية أن الناس يدعمونني كان له أثرٌ كبيرٌ عليّ".

وتابع: "فلامنجو نادٍ عملاق بكل المقاييس، من حيث البنية التحتية وقاعدة الجماهير التي أراها الأكبر في العالم، تربطني بهم علاقة وثيقة منذ اليوم الأول، وآمل أن أتمكن من إسعادهم في العام المقبل".

ويسؤاله عن المقارنة بين فلامنجو وريال مدريد، علق بأن: "فلامنجو يتجاوز ريال مدريد، في الواقع، مدريد لا يملك جماهير مثل فلامنجو، الملكي فريق مشهور، بالطبع، بما حققه من ألقاب".

وأكمل: "الريال معروفٌ في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب لديه مشجعون، لكنك تذهب إلى الملعب ولا تشعر بشيء، على النقيض، تذهب إلى ملعب ماراكانا، تجده دائمًا ممتلئًا، حتى خارج الديار يمتلئ الملعب بجماهير فلامنجو".

وأتم: "لعبنا ضد سبورت ريسيفي، وتم نقل المباراة إلى ملعب آخر وتوقعنا صعوبة وصول الجماهير، في ظل احتياجهم لرحلة طيران تستغرق ثلاث ساعات ونصف، رغم ذلك ذهبنا إلى ليما ووجدنا مشجعينا يملؤون الملعب بالكامل".