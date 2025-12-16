كشف نادي برشلونة عن تأجيل موعد انطلاق مباراته أمام جوادالاخارا، في اللقاء المقرر له أن يجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويضرب فريق برشلونة موعدًا مع نظيره جوادالاخارا، ضمن منافسات دور الـ32 من مواجهات بطولة كأس ملك إسبانيا، ويستضيف اللقاء ملعب بيدرو إسكارتين.

تأجيل مباراة برشلونة 30 دقيقة

أعلن نادي برشلونة أن مباراته أمام جوادالاخارا، تقرر تأجيلها لمدة نصف ساعة (30 دقيقة)، لتنطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بدلًا من العاشرة.

وأوضح نادي برشلونة في بيانه الذي نشره عبر حساباته الرسمية، أن اللقاء تقرر تأجيله بسبب دواعٍ أمنية، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الطوابير الطويلة من المشجعين عند مداخل الملعب دفعت المنظمين على اتخاذ هذا القرار، المتعلق بتأجيل اللقاء، وذلك من أجل تمكين جميع الجماهير من الدخول.

في سياق متصل، يدخل نادي برشلونة مباراته أمام جوادالاخارا بعدة تغييرات في تشكيل الفريق، إذ استقر هانسي فليك على الدفع بالحارس تير شتيجن، إلى جانب استبعاده للبولندي ليفاندوفسكي.