المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

2 1
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

0 0
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

9 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لدواعٍ أمنية.. تأجيل مباراة برشلونة وجوادالاخارا في كأس الملك

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:17 م 16/12/2025
برشلونة

فريق برشلونة

كشف نادي برشلونة عن تأجيل موعد انطلاق مباراته أمام جوادالاخارا، في اللقاء المقرر له أن يجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويضرب فريق برشلونة موعدًا مع نظيره جوادالاخارا، ضمن منافسات دور الـ32 من مواجهات بطولة كأس ملك إسبانيا، ويستضيف اللقاء ملعب بيدرو إسكارتين.

تأجيل مباراة برشلونة 30 دقيقة

أعلن نادي برشلونة أن مباراته أمام جوادالاخارا، تقرر تأجيلها لمدة نصف ساعة (30 دقيقة)، لتنطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بدلًا من العاشرة.

وأوضح نادي برشلونة في بيانه الذي نشره عبر حساباته الرسمية، أن اللقاء تقرر تأجيله بسبب دواعٍ أمنية، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الطوابير الطويلة من المشجعين عند مداخل الملعب دفعت المنظمين على اتخاذ هذا القرار، المتعلق بتأجيل اللقاء، وذلك من أجل تمكين جميع الجماهير من الدخول.

في سياق متصل، يدخل نادي برشلونة مباراته أمام جوادالاخارا بعدة تغييرات في تشكيل الفريق، إذ استقر هانسي فليك على الدفع بالحارس تير شتيجن، إلى جانب استبعاده للبولندي ليفاندوفسكي.

برشلونة كأس ملك إسبانيا جوادالاخارا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

2 1
نيجيريا

نيجيريا

90

5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg