هدية لهانسي فليك.. برشلونة يخطط لصفقة كبرى في الصيف

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:31 م 16/12/2025
هانز فليك مدرب برشلونة

هانسي فليك مدرب برشلونة

يواصل نادي برشلونة تحركاته المبكرة في سوق الانتقالات الصيفية، بحثًا عن تدعيم خط الدفاع، في ظل سعي الإدارة لتقديم إضافة قوية للمدير الفني هانسي فليك قبل انطلاق الموسم المقبل.

ورغم تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد، واستعادة التوازن بعد تراجع طفيف خلال شهر أكتوبر، إلا أن المشاكل الدفاعية لا تزال تمثل نقطة الضعف الأبرز في تشكيلة برشلونة، على عكس الفاعلية الهجومية التي يقودها المتألق رافينيا.

ويرى متابعون أن خط دفاع برشلونة يعاني من تراجع مستوى بعض العناصر، إلى جانب اعتماد الفريق على خط دفاع متقدم يسهل استغلاله من المنافسين، وهو ما دفع هانسي فليك لإبلاغ إدارة النادي بحاجته إلى تدعيمات جديدة في الخط الخلفي.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتبط اسم برشلونة بالتعاقد مع نيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند، وسط اهتمام إعلامي إسباني وألماني، إلا أن المطالب المالية المرتفعة للاعب قد تبعده عن ملعب كامب نو.

باو توريس خيار جديد

وكشفت شبكة ESPN عن دخول اسم جديد إلى حسابات برشلونة، وهو المدافع الإسباني الدولي باو توريس، لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

ويعد توريس أحد الركائز الأساسية في دفاع فريقه هذا الموسم، حيث شارك في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، 10 منها كأساسي.

ويحظى خريج أكاديمية فياريال بتقدير كبير داخل أروقة برشلونة، إذ تتابعه الإدارة منذ فترة، كما أبدى اللاعب نفسه ترحيبه بفكرة الانتقال إلى كتالونيا.

لكن الصفقة لن تكون سهلة، إذ من المتوقع أن يطالب أستون فيلا بمبلغ كبير للتخلي عن مدافعه، الذي انضم للفريق مقابل نحو 40 مليون يورو في صيف 2023.

وقد يأتي توريس كبديل محتمل للأوروجوياني رونالد أراوخو، الذي يعاني من الإصابة، في ظل الغموض المحيط بمستقبله مع النادي.

يذكر أن برشلونة يعتمد مؤخرًا على الثنائي جيرارد مارتن وباو كوبارسي في قلب الدفاع، في وقت لم يتم فيه تعويض رحيل إينيجو مارتينيز، الذي انتقل إلى الدوري السعودي خلال الصيف الماضي.

برشلونة ريال مدريد هانسي فليك سوق الانتقالات الصيفية باو توريس

