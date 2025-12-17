المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير تكشف موقف برشلونة من إجبار تير شتيجن على الرحيل

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:40 م 17/12/2025
تيرشتيجن

مارك أندريه تير شتيجن

كشفت تقارير إعلامية موقف نادي برشلونة الإسباني من الضغط على حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن من أجل إجباره على الرحيل.

شتيجن عاد مؤخرا إلى تدريبات برشلونة، بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، لكن استمراره لا يزال محل شك، بعد ابتعاده عن خطط المدرب هانز فليك.

ويواجه تير شتيجن خطر فقدان مركزه الأساسي مع منتخب ألمانيا، وهو ما دفعه لتغيير موقفه بخصوص مستقبله، إذ أصبح أكثر انفتاحا على مغادرة برشلونة بعدما تسبب أزمة في بداية الموسم لتمسكه بالاستمرار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قرر عدم إجبار شتيجن على الرحيل، ولن يتم عرضه للبيع إلا إذا رغب هو بذلك.

وأشار التقرير إلى أن الحارس البالغ من العمر 33 عاما يمكنه المشاركة في مباريات كأس الملك، خاصة بعدما لعب أمام جوادالاخارا في دور الـ32 أمس الثلاثاء، لكنه يحتاج إلى وقت لعب أكبر للحفاظ على آماله في المشاركة بكأس العالم 2026.

يُعدّ الرحيل في الميركاتو الشتوي الشهر المقبل حلا مثاليا لجميع الأطراف، لكن شتيجن لا يزال بحاجة إلى عروض جادة من الأندية الراغبة في ضمه، وضمانات للعب دور بارز.

جدير بالذكر أن عقد شتيجن مع برشلونة ينتهي في يونيو 2028، علما بأنه يتقاضى راتبا مرتفعا يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا.

برشلونة الدوري الإسباني تير شتيجن

