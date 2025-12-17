كشفت تقارير إعلامية عن رغبة فريق شيكاغو فاير الأمريكي، في التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت شبكة BBC، إن نادي شيكاغو الأمريكي قام بإجراء محادثات إيجابية مع ليفاندوفسكي بشأن رحيله عن برشلونة وانضمامه إلى الدوري الأمريكي في الفترة المقبلة، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الشبكة أن اللاعب منفتح على هذه الخطوة، في الوقت الذي لن يسبب فيه راتبه أي عائق للفريق الأمريكي، على الرغم من أنه لا يزال لديه بعض الخيارات الأخرى بما فيهاالبقاء داخل برشلونة، أو انتظار عروض قوية من الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن اللاعب ارتبط اسمه بأكثر من فريق آخر في الدوري الأمريكي، وأبرزهم إنتر ميامي الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي لن يعاني من راتب اللاعب بسبب اعتزال ألبا، حيث يستطيع النادي توفير راتب لاعبه المعتزل ومنحه إلى أي عنصر جديد.

وربطت التقارير أيضًا بين ارتباط اسم اللاعب بفريق شيكاغو وزوجته التي زارت مدينة شيكاغو الشهر الماضي أثناء وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُشار إلى أن ليفاندوفسكي سجل 109 أهداف في 164 مباراة مع برشلونة، وفاز بلقب الدوري الإسباني مرتين، منذ انضمامه في عام 2022 بعقد لمدة أربع سنوات، فيما سجل 8 أهداف في 17 مباراة هذا الموسم، في الوقت الذي يتصدر فيه برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.