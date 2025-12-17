يخوض نادي ريال مدريد مباراة مهمة أمام نظيره تالافيرا، في إطار مواجهات الدور الثالث من كأس ملك إسبانيا.

ويأتي الملكي من مباراة صعبة أمام ألافيس في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني، حيث كاد رجال ألونسو أن يتعرضوا للتعثر مجددًا بعدما كادت أن تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يسجل رودريجو الهدف الثاني لصالح فريقه ويفوز مدريد بنتيجة 2-1.

وكان قد أعلن مدريد غياب أسينسيو عن مباراة الفريق في كأس ملك إسبانيا، رغم تواجده في القائمة التي تم الإعلان عنها من قبل النادي.

وأكد النادي في بيانه أن اللاعب سيغيب عن اللقاء بعد تعرضه للحمى، وبالتالي سينضم إلى قائمة اللاعبين الغائبين عن صفوف الفريق.

غيابات ريال مدريد عن مباراة تالافيرا بكأس الملك

وجاءت قائمة غيابات ريال مدريد عن مباراة تالافيرا في كأس الملك إسبانيا، على الشكل التالي:ـ

- تيبو كورتوا

- داني كارفاخال

- إيدير ميليتاو

- ديفيد ألابا

- ماركو أسينسيو

- أنطونيو روديجر

- ترينت ألكسندر أرنولد

- إدواردو ميندي

- فريديريكو فالفيردي

- إبراهيم دياز

موعد مباراة ريال مدريد و تالافيرا في كأس الملك

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة التي ستجمع بين الطرفين، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.