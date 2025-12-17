المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أراوخو يحدد موعد عودته للمشاركة مع برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:36 م 17/12/2025
أراوخو

رونالد أراوخو

حدد رونالد أراوخو، مدافع برشلونة الإسباني، موعد عودته للمشاركة في تدريبات ومباريات الفريق الكتالوني، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وحصل أراوخو على فترة راحة بإذن من النادي، بسبب معاناته من ضغوط نفسية بعد طرده في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا نهاية شهر نوفمبر الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أراوخو يعمل ليكون جاهزا بعد عطلة عيد الميلاد نهاية هذا العام، وهدفه هو الاستعداد للديربي ضد إسبانيول المقرر في 3 يناير.

وأشار التقرير إلى أن المدافع الأوروجواياني يرغب في المشاركة مع برشلونة في كأس السوبر السعودي في منتصف شهر يناير.

وقام اللاعب والطاقم الفني لبرشلونة بتحديد جدول عمل حتى يتمكن من اللعب مجددا في أقرب وقت ممكن، علما بأن أراوخو بات يتمرن في الصالة الرياضية للحفاظ على لياقته.

جدير بالذكر أن أراوخو صاحب الـ26 عاما شارك في 15 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

برشلونة الدوري الإسباني رونالد أراوخو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg