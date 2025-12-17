أراوخو يحدد موعد عودته للمشاركة مع برشلونة

حدد رونالد أراوخو، مدافع برشلونة الإسباني، موعد عودته للمشاركة في تدريبات ومباريات الفريق الكتالوني، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وحصل أراوخو على فترة راحة بإذن من النادي، بسبب معاناته من ضغوط نفسية بعد طرده في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا نهاية شهر نوفمبر الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أراوخو يعمل ليكون جاهزا بعد عطلة عيد الميلاد نهاية هذا العام، وهدفه هو الاستعداد للديربي ضد إسبانيول المقرر في 3 يناير.

وأشار التقرير إلى أن المدافع الأوروجواياني يرغب في المشاركة مع برشلونة في كأس السوبر السعودي في منتصف شهر يناير.

وقام اللاعب والطاقم الفني لبرشلونة بتحديد جدول عمل حتى يتمكن من اللعب مجددا في أقرب وقت ممكن، علما بأن أراوخو بات يتمرن في الصالة الرياضية للحفاظ على لياقته.

جدير بالذكر أن أراوخو صاحب الـ26 عاما شارك في 15 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.