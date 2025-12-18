المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماركا: شكوك مستمرة حول مستقبل تشابي مع ريال مدريد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:11 ص 18/12/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

تستمر الشكوك حول مستقبل تشابي ألونسو، مع ريال مدريد، على الرغم من استعادة النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة.

وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-2 أمام تالافيرا الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وعلم الرغم من فوز ريال مدريد، أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا، والفوز من قبل أمام ألافيس في الدوري الإسباني، لكن يبدو أن الشكوك حول مستقبل تشابي ألونسو.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، أن هناك قلقًا داخل ريال مدريد، حول حالة الفريق والأداء تحت قيادة تشابي ألونسو.

وأوضح التقرير، أن قلق ريال مدريد ليس بسبب النتائج، بل لأن الفريق لا يتحسن منذ بداية الموسم.

وأشار التقرير إلى، أنه على الرغم من تحسن علاقته باللاعبين في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا ليس كافٍ؛ حيث إن الفريق فقد هويته.

وذكرت الصحيفة، أن الطبع السائد داخل ريال مدريد هو فقدان تشابي ألونسو السيطرة على اللاعبين، وكذلك فقد الزخم الذي كان يتمتع به عند قدومه إلى النادي.

وأتم التقرير، أن وضع تشابي أصبح حساس للغاية، خاصة وأن ريال مدريد لا يعتمد على سياسة الانتظار، بل يريد دائمًا نتائج فورية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

 

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد تشابي ألونسو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg