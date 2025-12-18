ماركا: شكوك مستمرة حول مستقبل تشابي مع ريال مدريد

تستمر الشكوك حول مستقبل تشابي ألونسو، مع ريال مدريد، على الرغم من استعادة النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة.

وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-2 أمام تالافيرا الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وعلم الرغم من فوز ريال مدريد، أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا، والفوز من قبل أمام ألافيس في الدوري الإسباني، لكن يبدو أن الشكوك حول مستقبل تشابي ألونسو.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، أن هناك قلقًا داخل ريال مدريد، حول حالة الفريق والأداء تحت قيادة تشابي ألونسو.

وأوضح التقرير، أن قلق ريال مدريد ليس بسبب النتائج، بل لأن الفريق لا يتحسن منذ بداية الموسم.

وأشار التقرير إلى، أنه على الرغم من تحسن علاقته باللاعبين في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا ليس كافٍ؛ حيث إن الفريق فقد هويته.

وذكرت الصحيفة، أن الطبع السائد داخل ريال مدريد هو فقدان تشابي ألونسو السيطرة على اللاعبين، وكذلك فقد الزخم الذي كان يتمتع به عند قدومه إلى النادي.

وأتم التقرير، أن وضع تشابي أصبح حساس للغاية، خاصة وأن ريال مدريد لا يعتمد على سياسة الانتظار، بل يريد دائمًا نتائج فورية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.