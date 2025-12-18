برشلونة يسعى لتجديد عقد فليك

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في تمديد عقد الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق.

فليك تولى تدريب برشلونة قبل بداية الموسم الماضي، ومدد عقده في مايو الماضي ليستمر حتى صيف 2027، أي لنهاية الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة سعيدة بأداء الفريق ونتائجه تحت قيادة فليك، ولا تريد أن يبدأ الموسم المقبل مع بقاء عام واحد فقط على عقده.

وترى الإدارة أن فليك هو "أحد أعظم نجاحات الرئيس خوان لابورتا الرياضية"، حيث تمكن الألماني من إعادة تنشيط الفريق والفوز بالألقاب والعودة للواجهة الأوروبية، رغم عدم الاستثمار تقريبا في التعاقدات في السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي البارسا بدأوا بالفعل مفاوضات لتمديد العقد يضمن استمرارية المدرب الألماني.

الفكرة حاليا هي تمديد التعاقد معه لمدة عام واحد إضافي، إذ أن المدرب الألماني لا يرغب في التمديد لفترة أطول.

وتزامنا مع مساعي برشلونة لتجديد عقد فليك، يعمل النادي الكتالوني على عدة ملفات في الصيف القادم، على رأسها التعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي الذي بات شبه مؤكد.

كذلك طالب فليك أيضا بتعزيز الدفاع، الذي كان ضعيفا إلى حد ما بعد رحيل إينييجو مارتينيز الصيف الماضي إلى النصر السعودي.