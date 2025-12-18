المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برشلونة يسعى لتجديد عقد فليك

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:23 م 18/12/2025
فليك

هانز فليك مدرب برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في تمديد عقد الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق.

فليك تولى تدريب برشلونة قبل بداية الموسم الماضي، ومدد عقده في مايو الماضي ليستمر حتى صيف 2027، أي لنهاية الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة سعيدة بأداء الفريق ونتائجه تحت قيادة فليك، ولا تريد أن يبدأ الموسم المقبل مع بقاء عام واحد فقط على عقده.

وترى الإدارة أن فليك هو "أحد أعظم نجاحات الرئيس خوان لابورتا الرياضية"، حيث تمكن الألماني من إعادة تنشيط الفريق والفوز بالألقاب والعودة للواجهة الأوروبية، رغم عدم الاستثمار تقريبا في التعاقدات في السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي البارسا بدأوا بالفعل مفاوضات لتمديد العقد يضمن استمرارية المدرب الألماني.

الفكرة حاليا هي تمديد التعاقد معه لمدة عام واحد إضافي، إذ أن المدرب الألماني لا يرغب في التمديد لفترة أطول.

وتزامنا مع مساعي برشلونة لتجديد عقد فليك، يعمل النادي الكتالوني على عدة ملفات في الصيف القادم، على رأسها التعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي الذي بات شبه مؤكد.

كذلك طالب فليك أيضا بتعزيز الدفاع، الذي كان ضعيفا إلى حد ما بعد رحيل إينييجو مارتينيز الصيف الماضي إلى النصر السعودي.

برشلونة الدوري الإسباني هانز فليك

