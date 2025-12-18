كشفت تقارير صحفية ألمانية عن رغبة نادي برشلونة في تجديد عقد مدربه هانز فليك، في ظل الأداء الكبير الذي يقوم به المدرب مع الفريق منذ توليه المهمة.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، إن إدارة برشلونة تخطط لتمديد عقد الألماني هانز فليك قبل موعده حتى عام 2028، على الرغم أن المدرب جدد عقده مؤخرًا حتى نهاية عام 2027، إلا أن لابورتا رئيس النادي يملك خطة جديدة بشأن عقد المدرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة تخطط أيضًا لضم صفقات جديدة رغم الأزمة المالية التي يمر بها الفريق، في ظل الرواتب الكبيرة التي ينالها بعض اللاعبين وأبرزهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، بعدما اقترب عقده من الانتهاء بنهاية الموسم، بجانب تلقيه بعض العروض وأهمها من الدوري الأمريكي.

ويرغب فليك في التعاقد مع جوليان ألفاريز صاحب الـ 25 عامًا، ولكن سيكلف اللاعب إدارة النادي مبلغًا لا يقل عن 100 مليون يورو لشرائه من أتلتيكو مدريد وفقًا للتقارير.

أرقام فليك مع برشلونة

تولى فليك تدريب برشلونة في صيف 2024، حيث استطاع أن يتوج بالثلاثية المحلية في موسمه الأول، وهي الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر المحلي.

وخاض المدرب مع الفريق الكتالوني 84 مباراة، حيث حقق الفوز في 62 مباراة في كافة المسابقات، بينما تعادل في 9 مباريات وخسر في 13 آخرين.

وفي الموسم الحالي، حقق الفريق مع المدرب 6 انتصارات متتالية بواقع 4 في الدوري الإسباني ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، ومباراة أخرى في كأس ملك إسبانيا.

واستطاع المدرب أن يخلق حالة جيدة داخل صفوف الفريق الإسباني، في ظل الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب، رغم الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.