كشفت صحيفة آس الإسبانية عن اهتمام نادي ريال مدريد بضم الجوهرة الشابة جيل جونزاليس، الظهير الأيمن لفريق قادش، والبالغ من العمر 17 عامًا.

ريال مدريد يهتم بضم جوهرة قادش

وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي الملكي تدرس إمكانية التعاقد مع جونزاليس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل إعجاب كبير بإمكاناته داخل أروقة أكاديمية ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يضطر لدفع ما يقرب من 500 ألف يورو لحسم الصفقة، خاصة بعد قيام قادش بتجديد عقد اللاعب مؤخرًا لمدة 4 سنوات.

في سياق آخر، فاز ريال مدريد بنتيجة 3-2 أمام تالافيرا الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا أمس الأربعاء.

وعلم الرغم من فوز ريال مدريد، أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا، والفوز من قبل أمام ألافيس في الدوري الإسباني، لكن يبدو أن الشكوك حول مستقبل تشابي ألونسو لا تزال قائمة.

وكانت قد أفادت صحيفة ماركا الإسبانية، أن هناك قلقًا داخل ريال مدريد، حول حالة الفريق والأداء تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث أوضح التقرير أن قلق ريال مدريد ليس بسبب النتائج، بل لأن الفريق لا يتحسن منذ بداية الموسم.