"أنا سعيد في إنتر".. باستوني يرد على اهتمام برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:12 م 18/12/2025
باستوني

باستوني لاعب إنتر ميلان

أكد أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان الإيطالي، عدم اهتمامه بالشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وكان باستوني قد دخل دائرة اهتمامات برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أنه عاد لقائمة رغبات النادي الكتالوني في الشتاء.

وقال باستوني في مؤتمر صحفي قبل مباراة بولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي: "أشعر بالفخر لرؤية هذه الشائعات، فهذا يعني أنني أقدم أداء جيدا، لكن أعتقد أن أنباء المفاوضات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المدافع الإيطالي: "أنا سعيد هنا في إنتر، ولا أواجه أي مشاكل، حتى أنني لا أهتم بهذه الأخبار".

وبخلاف باستوني يبحث برشلونة عن خيارات أخرى، ويُعد نيكو شلوتربيك، مدافع بروسيا دورتموند، ومارك جيهي، لاعب كريستال بالاس، من أبرز أهداف النادي الكتالوني لتدعيم الدفاع في الفترة المقبلة.

برشلونة إنتر ميلان أليساندرو باستوني

