كشفت تقارير إعلامية، أحدث مستجدات موقف الألماني مارك أندريه تير شتيجن، من الاستمرار مع برشلونة الإسباني.

شتيجن عاد مؤخرا إلى تدريبات برشلونة، بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، لكن استمراره لا يزال محل شك، بعد ابتعاده عن خطط المدرب هانز فليك.

ويواجه تير شتيجن خطر فقدان مركزه الأساسي مع منتخب ألمانيا، وهو ما دفعه لتغيير موقفه بخصوص مستقبله، إذ أصبح أكثر انفتاحا على مغادرة برشلونة بعدما تسبب أزمة في بداية الموسم لتمسكه بالاستمرار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى جاهدا لإقناع تير شتيجن بالرحيل عن النادي بحلول يناير.

يأتي ذلك بعد تأكيد الصحيفة نفسها في وقت سابق أن برشلونة قرر عدم إجبار شتيجن على الرحيل، ولن يتم عرضه للبيع إلا إذا رغب هو بذلك.

على جانب آخر ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة فوجئ بمشاركة الألماني أساسيا في مباراة جوادالاخارا، التي انتهت بفوز برشلونة 2-0، يوم الثلاثاء الماضي في كأس ملك إسبانيا.

وكان النادي يتوقع أن يعتمد المدرب هانز فليك على فويتشيك تشيزني بدلا من شتيجن، لتأكيد رسالة مفادها أنه "لم يعد مطلوبا في النادي".

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن موقف تير شتيجن في الوقت الحالي لا يزال ثابتا، فهو لا يرغب في مغادرة النادي ما لم يحصل على راتبه كاملا.

جدير بالذكر أن عقد شتيجن مع برشلونة ينتهي في يونيو 2028، علما بأنه يتقاضى راتبا مرتفعا يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا.