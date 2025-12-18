المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الأردن

الأردن

0 1
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 1
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

رغم التزامه بعدم الضغط.. برشلونة يسعى لإقناع شتيجن بالرحيل

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:55 م 18/12/2025
مارك أندريه تير شتيجن

مارك أندريه تير شتيجن

كشفت تقارير إعلامية، أحدث مستجدات موقف الألماني مارك أندريه تير شتيجن، من الاستمرار مع برشلونة الإسباني.

شتيجن عاد مؤخرا إلى تدريبات برشلونة، بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، لكن استمراره لا يزال محل شك، بعد ابتعاده عن خطط المدرب هانز فليك.

ويواجه تير شتيجن خطر فقدان مركزه الأساسي مع منتخب ألمانيا، وهو ما دفعه لتغيير موقفه بخصوص مستقبله، إذ أصبح أكثر انفتاحا على مغادرة برشلونة بعدما تسبب أزمة في بداية الموسم لتمسكه بالاستمرار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى جاهدا لإقناع تير شتيجن بالرحيل عن النادي بحلول يناير.

يأتي ذلك بعد تأكيد الصحيفة نفسها في وقت سابق أن برشلونة قرر عدم إجبار شتيجن على الرحيل، ولن يتم عرضه للبيع إلا إذا رغب هو بذلك.

على جانب آخر ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة فوجئ بمشاركة الألماني أساسيا في مباراة جوادالاخارا، التي انتهت بفوز برشلونة 2-0، يوم الثلاثاء الماضي في كأس ملك إسبانيا.

وكان النادي يتوقع أن يعتمد المدرب هانز فليك على فويتشيك تشيزني بدلا من شتيجن، لتأكيد رسالة مفادها أنه "لم يعد مطلوبا في النادي".

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن موقف تير شتيجن في الوقت الحالي لا يزال ثابتا، فهو لا يرغب في مغادرة النادي ما لم يحصل على راتبه كاملا.

جدير بالذكر أن عقد شتيجن مع برشلونة ينتهي في يونيو 2028، علما بأنه يتقاضى راتبا مرتفعا يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا.

برشلونة الدوري الإسباني مارك أندريه تير شتيجن

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
الأردن

الأردن

0 1
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

17

تبديل لمنتخب المغرب الثاني بخروج البركاوي للإصابة ودخول أشرف المهديوي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
