المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

0 1
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 1
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد تألقه في الليجا.. أتلتيكو مدريد يراقب راشفورد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:59 م 18/12/2025
ماركوس راشفورد

المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد

دخل نادي أتلتيكو مدريد بشكل مفاجئ دائرة المهتمين بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، في ظل الشكوك التي تحيط بمستقبله مع برشلونة وإمكانية عدم تحويل إعارته إلى انتقال دائم.

ويقضي راشفورد الموسم الحالي مع برشلونة على سبيل الإعارة قادماً من مانشستر يونايتد، بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر خلال الفترة الماضية، إلا أن مستقبله في ملعب "كامب نو" لا يزال غير محسوم حتى في حال واصل تقديم مستويات قوية.

أتلتيكو مدريد يفاجئ الجميع ويدخل سباق التعاقد مع راشفورد

ووفقاً لموقع "فيخاخيس" الإسباني، فإن هذا الغموض دفع أتلتيكو مدريد إلى وضع اللاعب تحت المراقبة، حيث برز فريق المدرب دييغو سيميوني كأحد أبرز الخيارات المحتملة لضم راشفورد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال عدم استمراره مع برشلونة.

وكان راشفورد قد عانى من تراجع ملحوظ في مستواه خلال العامين الأخيرين مع مانشستر يونايتد، ما جعل رحيله عن "أولد ترافورد" خطوة ضرورية لاستعادة مستواه المعهود.

ورغم ذلك، لا يزال المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً يُصنَّف ضمن اللاعبين من الطراز الرفيع، ويبدو أن تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة كانا عاملين حاسمين في عودته للتألق.

وأظهر راشفورد مؤشرات إيجابية منذ انتقاله إلى الدوري الإسباني، ما يعزز من احتمالية بقائه في "الليجا" حتى في حال قرر برشلونة عدم الاحتفاظ به.

وفي هذا السياق، يبدو أتلتيكو مدريد على دراية تامة بإمكانات اللاعب، خاصة في ظل متابعته لأدائه أمام منافسيه في المسابقة.

برشلونة مانشستر يونايتد أتليتكو مدريد راشفورد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأردن

الأردن

0 1
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

17

تبديل لمنتخب المغرب الثاني بخروج البركاوي للإصابة ودخول أشرف المهديوي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg