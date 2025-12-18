بعد تألقه في الليجا.. أتلتيكو مدريد يراقب راشفورد

دخل نادي أتلتيكو مدريد بشكل مفاجئ دائرة المهتمين بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، في ظل الشكوك التي تحيط بمستقبله مع برشلونة وإمكانية عدم تحويل إعارته إلى انتقال دائم.

ويقضي راشفورد الموسم الحالي مع برشلونة على سبيل الإعارة قادماً من مانشستر يونايتد، بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر خلال الفترة الماضية، إلا أن مستقبله في ملعب "كامب نو" لا يزال غير محسوم حتى في حال واصل تقديم مستويات قوية.

أتلتيكو مدريد يفاجئ الجميع ويدخل سباق التعاقد مع راشفورد

ووفقاً لموقع "فيخاخيس" الإسباني، فإن هذا الغموض دفع أتلتيكو مدريد إلى وضع اللاعب تحت المراقبة، حيث برز فريق المدرب دييغو سيميوني كأحد أبرز الخيارات المحتملة لضم راشفورد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال عدم استمراره مع برشلونة.

وكان راشفورد قد عانى من تراجع ملحوظ في مستواه خلال العامين الأخيرين مع مانشستر يونايتد، ما جعل رحيله عن "أولد ترافورد" خطوة ضرورية لاستعادة مستواه المعهود.

ورغم ذلك، لا يزال المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً يُصنَّف ضمن اللاعبين من الطراز الرفيع، ويبدو أن تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة كانا عاملين حاسمين في عودته للتألق.

وأظهر راشفورد مؤشرات إيجابية منذ انتقاله إلى الدوري الإسباني، ما يعزز من احتمالية بقائه في "الليجا" حتى في حال قرر برشلونة عدم الاحتفاظ به.

وفي هذا السياق، يبدو أتلتيكو مدريد على دراية تامة بإمكانات اللاعب، خاصة في ظل متابعته لأدائه أمام منافسيه في المسابقة.