يستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة هامة وقوية ضد إشبيلية، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني، عقب التأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك.

وتأهل النادي الملكي إلى دور الـ16 من كأس الملك، بعد إقصاء فريق تالافيرا بنتيجة (2-3)، ويطمح رجال تشابي ألونسو في إنهاء عام 2025 بالفوز على إشبيلية.

غيابات ريال مدريد أمام إشبيلية

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد شارك الثنائي الفرنسي إدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي، إضافة إلى النمساوي ديفيد ألابا في جزء من التدريبات مع المجموعة.

ويسعى ثلاثي الملكي لضمان الجاهزية الكاملة قبل نهاية العام الجاري، حيث يعاني كامافينجا من التواء في الكاحل، وميندي من إصابة في أوتار الركبة في ساقه اليمنى، فيما يعاني ألابا من إجهاد عضلي.

بينما لم يتحسن وضع راؤول أسينسيو، الذي تم استبعاده من التشكيلة التي ستواجه تالافيرا بكأس الملك، إثر معاناته من الحمى، وستعتمد مشاركته ضد إشبيلية على مدى تقدم حالته.

علاوة على ذلك، يغيب ترينت ألكسندر أرنولد وداني كارفاخال وإيدير ميليتاو بشكل مؤكد عن مواجهة إشبيلية بسبب الإصابة.

ويغيب براهيم دياز، نتيجة انضمامه إلى منتخب المغرب، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، بينما سيعود الثلاثي، الذي حصل على راحة أمام تالافيرا إلى التشكيلة، وهم تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وأنطونيو روديجر.

وأشار تقرير "الموندو" إلى أن فالفيردي وروديجر قد تدربا في صالة الألعاب الرياضية إلى جانب اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة كأس الملك.

فيما أكمل باقي اللاعبين المتاحين بشكل طبيعي لمباراة إشبيلية جلسة التدريب يوم الخميس، بالتدرب بالكرة على العشب، قبل أن يختتموا المران بإجراء مباريات مصغرة.

ومن المقرر أن يتولى تشابي ألونسو، غدًا الجمعة، قيادة المران الأخير قبل مواجهة إشبيلية، في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".