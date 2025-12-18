استثمار للمستقبل.. ريال مدريد يضم موهبة شابة من قادش

يستعد نادي ريال مدريد لإجراء تعديل جديد في تشكيلته خلال فترة الانتقالات الشتوية، سعياً لتعزيز صفوفه بعد مواجهة بعض الصعوبات هذا الموسم، بحسب تقرير نشرته صحيفة "آس" اليوم الخميس.

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع موهبة شابة من قادش

وأوضح التقرير أن النادي الملكي يعتزم التعاقد مع جيلي جونزاليس، اللاعب الإسباني الشاب البالغ من العمر 17 عاماً والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن مع فريق قادش، وصف بأنه "موهبة فذة" قادرة على الانضمام إلى مشروع ريال مدريد المستقبلي.

ومن المتوقع أن تنجز الصفقة بقيمة 500 ألف يورو خلال يناير المقبل.

وسيبدأ جيلي مسيرته في ريال مدريد باللعب أساسياً مع فريق الشباب، قبل أن تتاح له الفرصة لاحقاً للتألق مع فريق كاستيا، ما يمنحه تجربة تدريجية ضمن أروقة النادي الملكي.