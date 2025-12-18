المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 2
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

استثمار للمستقبل.. ريال مدريد يضم موهبة شابة من قادش

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:58 م 18/12/2025
بيريز

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد

يستعد نادي ريال مدريد لإجراء تعديل جديد في تشكيلته خلال فترة الانتقالات الشتوية، سعياً لتعزيز صفوفه بعد مواجهة بعض الصعوبات هذا الموسم، بحسب تقرير نشرته صحيفة "آس" اليوم الخميس.

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع موهبة شابة من قادش

وأوضح التقرير أن النادي الملكي يعتزم التعاقد مع جيلي جونزاليس، اللاعب الإسباني الشاب البالغ من العمر 17 عاماً والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن مع فريق قادش، وصف بأنه "موهبة فذة" قادرة على الانضمام إلى مشروع ريال مدريد المستقبلي.

ومن المتوقع أن تنجز الصفقة بقيمة 500 ألف يورو خلال يناير المقبل.

وسيبدأ جيلي مسيرته في ريال مدريد باللعب أساسياً مع فريق الشباب، قبل أن تتاح له الفرصة لاحقاً للتألق مع فريق كاستيا، ما يمنحه تجربة تدريجية ضمن أروقة النادي الملكي.

ريال مدريد قادش فترة الانتقالات الشتوية جيلي جونزاليس

الإحصائيات

الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الأردن

الأردن

2 2
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

85

سقوط لاعب من الاردن بعد كرة مشتركة مع لاعب من المغرب والحكم يشير بمواصلة اللعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
