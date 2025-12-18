كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة وتدخل غير متوقع وراء مشاركة تير شتيجن أساسيًا، في تشكيل برشلونة لمواجهة جوادالاخارا، خلال منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

برشلونة كان قد انتصر على جوادالاخارا (0-2)، في مباراة أقيمت أول أمس الثلاثاء، وحُسمت بهدفي أندرياس كريستنسن وماركوس راشفورد.

هذه المباراة شهدت مشاركة مارك تير شتيجن، ليحرس مرمى برشلونة بعد غيابه حوالي 7 أشهر، عقب الإصابة والخضوع لجراحة.

مشاركة تير شتيجن

تير شتيجن تعافى من الإصابة وجاءت مشاركته بشكل مفاجئ في مباراة كأس الملك، رغم اعتماد هانسي فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، على البولندي تشيزني.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن وسائل إعلام ألمانية، أن هناك تواصل حدث من جانب يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا مع فليك.

التقارير أفادت أن مدرب منتخب ألمانيا طلب من فليك، إشراك شتيجن لتقييم حالته بعد الإصابة، خاصة وأنه أصبح الأقرب لحراسة المرمى بعد اعتزال مانويل نوير دوليًا.

ولم يتعرض تير شتيجن لاختبارات عديدة في مباراة جوادالاخارا، حيث تصرف بشكل جيد مع محاولتين على المرمى، وخرج بشباك نظيفة، بينما لا تزال الفرص قادمة في مختلف المنافسات الأخرى.

ويلعب برشلونة مع فياريال، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، لمواصلة الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الليجا.