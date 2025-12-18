المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 3
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

0 0
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"تدخل خارجي".. طلب استثنائي يجبر فليك على إشراك شتيجن في برشلونة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:31 م 18/12/2025
تير شتيجن

تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة وتدخل غير متوقع وراء مشاركة تير شتيجن أساسيًا، في تشكيل برشلونة لمواجهة جوادالاخارا، خلال منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

برشلونة كان قد انتصر على جوادالاخارا (0-2)، في مباراة أقيمت أول أمس الثلاثاء، وحُسمت بهدفي أندرياس كريستنسن وماركوس راشفورد.

هذه المباراة شهدت مشاركة مارك تير شتيجن، ليحرس مرمى برشلونة بعد غيابه حوالي 7 أشهر، عقب الإصابة والخضوع لجراحة.

مشاركة تير شتيجن

تير شتيجن تعافى من الإصابة وجاءت مشاركته بشكل مفاجئ في مباراة كأس الملك، رغم اعتماد هانسي فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، على البولندي تشيزني.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن وسائل إعلام ألمانية، أن هناك تواصل حدث من جانب يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا مع فليك.

التقارير أفادت أن مدرب منتخب ألمانيا طلب من فليك، إشراك شتيجن لتقييم حالته بعد الإصابة، خاصة وأنه أصبح الأقرب لحراسة المرمى بعد اعتزال مانويل نوير دوليًا.

ولم يتعرض تير شتيجن لاختبارات عديدة في مباراة جوادالاخارا، حيث تصرف بشكل جيد مع محاولتين على المرمى، وخرج بشباك نظيفة، بينما لا تزال الفرص قادمة في مختلف المنافسات الأخرى.

ويلعب برشلونة مع فياريال، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، لمواصلة الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الليجا.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة كأس ملك إسبانيا تير شتيجن جوادالاخارا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
نابولي

نابولي

0 0
ميلان

ميلان

20

محاولات من جانب الفريقين لتسجيل الهدف الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg