أعلن نادي برشلونة عن تمديد عقد المهاجم الشاب إسماعيل زياني، في خطوة جديدة تهدف إلى الحفاظ على أبرز مواهب أكاديمية لاماسيا، التي باتت محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة.

برشلونة يحسم مستقبل إسماعيل زياني

ويأتي هذا التحرك من النادي الكتالوني في ظل النجاح الكبير الذي تحققه الأكاديمية، ما جعل لاعبيها هدفًا للأندية الباحثة عن المواهب الصاعدة.

ورغم ذلك، نجح برشلونة في حسم ملف زياني مبكرًا، ليضمن استمراره داخل أسوار النادي خلال المرحلة المقبلة.

وبموجب العقد الجديد، سيواصل زياني، البالغ من العمر 16 عامًا، مسيرته مع برشلونة حتى استكمال مرحلة فئة الشباب تحت 19 عامًا، ضمن خطة تطوير واضحة تهدف إلى إعداده للمستويات الأعلى.

ولد إسماعيل زياني في إسبانيا لأب مغربي وأم إسبانية، وقد مثّل بالفعل منتخبي المغرب تحت 16 و17 عامًا، في وقت لا تزال فيه إسبانيا تتابع اللاعب وتسعى لإقناعه بتمثيلها مستقبلاً.