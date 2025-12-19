المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مبابي يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة 17

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

06:34 م 19/12/2025
كيليان مبابي

كيليان مبابي نجم ريال مدريد

يزداد اشتعال السباق بين هدافي الدوري الإسباني 2025-2026، مع انطلاق الجولة 17 من المسابقة.

واختتمت الجولة 16 من الدوري الإسباني أمس الإثنين، فيما تنطلق الجولة التالية اليوم الجمعة.

ويتصدر كيليان مبابي نجم ريال مدريد، الفائز بجائزة "بيتشيتشي" بصفته هداف الليجا الموسم الماضي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 17 هدفا.

جاء ذلك بعدما رفع النجم الفرنسي رصيده في الليجا هذا الموسم بتسجيله هدفا في فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس 2-1 في الجولة 16 يوم الأحد الماضي.

ويأتي في الوصافة فيران توريس، مهاجم برشلونة، الذي سجل 11 هدفا، يليه فيدات موريكي نجم ريال مايوركا صاحب الـ9 أهداف.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة 17 من المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كيليان مبابي (ريال مدريد) - 17 هدفا

فيران توريس (برشلونة) - 11 هدفا

فيدات موريكي (ريال مايوركا) - 9 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 8 أهداف

جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) - 7 أهداف

لامين يامال (برشلونة) - 6 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg