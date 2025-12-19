تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية، قبيل مواجهة فياريال القادمة، في بطولة الدوري الإسباني، بسبب لعنة الإصابات.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلاً على فياريال، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة، من عمر الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل، على ملعب "لا سيراميكا".

ويدخل رجال المدرب هانز فليك المباراة المقبلة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على جوادالاخارا (2-0) في الدور الـ32 من كأس الملك.

بيدري يورط برشلونة قبل مباراة فياريال

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوتبول إسبانيا" فمن المقرر أن يغيب عن برشلونة أمام فياريال كل من داني أولمو وبابلو جافي، بسبب معاناتهم من الإصابة.

بينما تأجلت عودة الأوروجوياني رونالد أراوخو لقائمة الفريق إلى المبارة التالية لمواجهة فياريال، والتي تقام ضد إسبانيول، عقب عودة اللاعب إلى التدريبات.

وفي مفاجأة صادمة، لم يتدرب نجم خط الوسط بيدري جونزاليس، مع الفريق الكتالوني، بسبب معاناته من إرهاق عضلي، وذكرت صحيفة "سبورت" أنه غاب كإجراءً احترازيًا.

وتعتمد مشاركة بيدري على حالته الصحية، غدًا السبت، علمًا بأن الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني هانز فليك كان قد اعتمد على لاعب الوسط بشكل أكبر من المخطط له، بعد تعافيه من الإصابة.

وأوضح التقرير أن مشاركة نجم وسط البلوجرانا في المباراة محل شك، لكن الجهاز الفني يفكر إما في إراحته أو تقليل دقائق لعبه ضد فياريال، من أجل تقليل خطر الإصابة.

يذكر أن بيدري كان قد غاب خلال 5 مباريات هذا الموسم، بسبب الإصابة والإيقاف، وحقق الفريق أثناء تواجده3 انتصارات وتعادلاً وحيدًا، مع الهزيمة في مباراة أخرى.

وختم التقرير بأنه في حال عدم جاهزية بيدري لمواجهة فياريال، فإن المباريات الأخيرة ستُرجّح مشاركة الثنائي إريك جارسيا وفرينكي دي يونج معًا في خط الوسط.